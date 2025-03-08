بعد رفضه الحقنة .. إعدام سجين أميركي بإطلاق النار لأول مرة منذ 15 عاما

أعدمت السلطات بولاية ساوث كارولينا الأميركية رجلا بواسطة فرقة إطلاق النار يوم الجمعة، وهو أول محكوم أميركي يعدم بهذه الطريقة منذ 15 عاما.

وقالت السلطات في مؤتمر صحافي إنه تم إطلاق النار على براد سيغمون (67 عاما)، مساء الجمعة على يد ثلاثة موظفين متطوعين بالسجن من مسافة قريبة في سجن في كولومبيا، عاصمة ولاية ساوث كارولينا الأميركية.

واختار سيغمون، الذي تم ربطه على كرسي وتمت تغطية رأسه بغطاء أسود، أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه بواسطة فرقة إطلاق النار بدلا من الحقنة المميتة، مشيرا إلى عدم الثقة في الحقنة المميتة، وفقا لمحاميه.

وقال المحامي لشبكة "غرينفيل نيوز" إن سيغمون كان يخشى من أن تسبب الحقنة معاناة طويلة.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد رفضت في وقت سابق من يوم الجمعة طلبا من محامي سيغمون لوقف الإعدام.

وكان سيغمون قد دِين في عام 2001 بتهمة القتل الوحشي لوالدي صديقته السابقة بمضرب بيسبول في منزلهما.