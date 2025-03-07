مدير شركة صينية يختلس 2 مليون دولار عبر توظيفه أشخاصاً وهميين

سُجن مدير الموارد البشرية في إحدى شركات التكنولوجيا في شنغهاي بتهمة الاحتيال على شركته بملايين الدولارات من خلال "تعيين" عشرات الموظفين المزيفين وجمع رواتبهم.

ووفقا لوسائل الإعلام الصينية فقد اكتشف موظفون في قسم المالية في شركة تكنولوجيا مجهولة الاسم في شنغهاي العام 2022، شيئًا غريبًا: إذ بدا شياو صن، الموظف الذي عمل في الشركة لمدة نصف عام وكان لديه حضور مثالي طوال تلك الفترة، لغزًا كاملاً للجميع، إذ لم يسبق لأحد رؤيته شخصيًا أو معرفة أي شيء عنه. وقد كشف التحقيق الذي أعقب ذلك عن عملية احتيال ضخمة دبرها مدير موارد بشرية واحد. وانضم المدير يانج (وهو الاسم الذي أطلق عليه في الوثائق) إلى قسم الموارد البشرية في الشركة في عام 2014 وكان مسؤولاً عن التوفيق بين الموظفين وإدارتهم في أقسام مختلفة. ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لاكتشاف ثغرة ضخمة: كان توظيف واستقالة الموظفين يعتمدان بالكامل على موافقته، ولم يراجع أحد دفع الرواتب. لذلك بدأ في تكوين موظفين جدد، وإنشاء حسابات مصرفية متعددة، وربطها بمدفوعات الرواتب.

وعلى مدار ثماني سنوات، "وظف" يانج 22 موظفًا غير موجودين، مستخدمًا أسماء مثل شياو صن وشياو لي وغيرهما، وجمع أجورهم الشهرية. ولسوء حظ يانج، في نهاية عام 2022، لاحظ شخص ما سجل حضور شياو صن المثالي، مشيرًا إلى أن أحدا لم يره من قبل. ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى وصل المحققون إلى يانج، الذي اعترف بسرقة حوالي 16 مليون يوان (2.2 مليون دولار) .

وتمكن مدير الموارد البشرية الفاسد من سداد 1.1 مليون يوان (150 ألف دولار) كما ساهمت عائلته بمبلغ 1.2 مليون يوان (165 ألف دولار)، وهو مبلغ ليس بالقليل، لكنه لا يقترب من المبلغ الذي تم الاحتيال عليه على مدار السنوات الثماني الماضية. وفي النهاية قال موقع "أوديتي" نقلا عن النيابة العامة الشعبية في منطقة مينهانج في شنغهاي، حُكم على مدير الموارد البشرية بالسجن لمدة 10 سنوات وشهرين، والحرمان من الحقوق السياسية لمدة عام، وتغريمه بتهمة الاختلاس.