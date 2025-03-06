بطلة "إش إش" تكشف عن مفاجأة: ألعب دور راقصة "لكن المسلسل مفيهوش رقص"

تشارك الفنانة مي عمر في سباق دراما رمضان الحالي بمسلسل "إش إش"، الذي تجسد خلاله شخصية راقصة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والمشكلات التي يتسبب بها عملها في هذا المجال. كما واجه المسلسل بعض الاعتراضات من الجمهور بسبب تجسيد شخصية الراقصة في الشهر الكريم، لذلك تحدثت مي عمر عن كواليس المسلسل وأسباب خوضها السباق الرمضاني بهذا العمل.

وقالت مي عمر إن مسلسل "إش إش" في ظاهره يبدو وكأنه عمل فني جريء، خاصة أن بطلته تعمل راقصة شعبية، فظن البعض أن المسلسل سوف يكون ممتلئا بمشاهد الرقص التي من الممكن أن يعترض عليها المشاهدون، إلا أن الحقيقة غير ذلك، فالعمل مفيهوش رقص وتدور أحداثه حول عالم الراقصات الشعبيات، كما أن عالم الراقصات الشعبيات فيه قصص إنسانية مؤثرة، وقضايا اجتماعية لذلك كان اختيار قصة العمل أمراً جيدا من صناعه.

وأضافت مي عمر بأن "التركيز في المسلسل ليس على فكرة الرقص أو أنني سوف أقدم مشاهد كثيرة من هذه النوعية، ولكن العامل الأهم في المسلسل هو أحداثه والأزمات التي تقع فيها شخصية "إش إش"، وكيف ستتعامل معها، لذلك سوف أكشف عن مفاجأة وهي أن المسلسل لن يحتوي إلا على خمسة مشاهد فقط بها رقص طوال الثلاثين حلقة، أي أنها نسبة لا تذكر مقارنة بمشاهد المسلسل التي تتعدى الألف مشهد".

وكشفت مي عمر أنها تجرأت بشكل كبير في مسلسل "إش إش"، لأنها تظهر في العديد من المشاهد دون مكياج، وقد استمدت هذه الجرأة بعد مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، حيث أنها ظهرت أيضا خلال أحداثه بطبيعتها، بل أنها كانت ترتدي ملابس غريبة، ورغم ذلك كله حقق المسلسل نجاحا مدوياً، وتعلق الجمهور بشخصية المحامية "نعمة".

وعبرت مي عن خوفها وقلقها من مسلسل "إش إش " قبل انطلاق عرضه، وذلك بسبب النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها السابق "نعمة الأفوكاتو"، مؤكدة أنها قد وضعت أمام عينيها نجاح المسلسل السابق وتريد أن تحقق نفس نجاحه أو تزيد عليه بمسلسل "إش إش". وظل هذا الخوف يسيطر عليها، حتى عرضت الخمس حلقات الأولى من المسلسل في سباق رمضان الحالي، وجاءت النتائج مبشرة بشكل كبير، حيث تصدر المسلسل الأعلى مشاهدة بمنصة "شاهد"، كما جاءت ردود أفعال الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إيجابية لأعلى درجة، رغم أن أحداثه لم تصل إلى ذروتها حتى الآن.

وأكدت مي حسب "العربية نت" أن المخرج محمد سامي قد بذل مجهودا مضاعفاً في هذا المسلسل، حتى يخرج بهذه الحرفية الشديدة، خاصة أن المسلسل من تأليفه هو والسيناريست مهاب طارق، وهو الذي أخرجه، وكانت فترة إعداد العمل صعبة للغاية نظراً لكثيرة تفاصيله، وتفاصيل الشخصيات التي يحتوي عليها المسلسل.

وقالت مي: "كما أنني أشيد باختيار أبطاله الذين على مستوى عال من الموهوبة والحرفية والتعاون، وأعد الجمهور أنه على موعد مع المفاجآت القوية بالحلقات القادمة من المسلسل، كما أن نهايته سوف تكون غير متوقعة للكثيرين وفي النهاية أتمنى أن ينال مسلسل "إش إش" إعجاب الجمهور، الذي هو الحكم الأهم، والهدف مما نقدمه هو إرضاؤه وتقديم عمل فني يليق به".

مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر وماجد المصري وهالة صدقي وإدوارد وانتصار ومحمد الشرنوبي وشيماء سيف ودينا وعصام السقا ومن تأليف وإخراج محمد سامي.