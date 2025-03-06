مفاجأة علمية: الفئران تقدم اسعافات أولية وإجراءات طارئة إذا مرض أحدها

كشفت دراسة حديثة أن للفئران ردات فعل مفاجئة تجاه بعضها البعض عند وقوعها في "أزمة".

إذ يبدو أن بعض الفئران تحاول إنعاش فأر آخر عندما تجده فاقداً للوعي، وذلك عن طريق خدشه بل حتى سحب لسانها جانباً لتنظيف مجرى الهواء.

وهناك تقارير نادرة عن حيوانات لبونة (ثدييات) اجتماعية كبيرة تحاول مساعدة أفراد عاجزة من نوعها، مثل الدلافين التي تحاول دفع رفيق منكوب إلى سطح المياه، وفق مجلة "نيساينتست".

وحديثاً، قام لي تشانغ من جامعة جنوب كاليفورنيا وزملاؤه بتصوير ما حدث عندما قدموا لفئران المختبر رفيق قفص مألوف، كان نشطاً أو مخدراً.

على مدى سلسلة من الاختبارات، خصصت الفئران نحو 47% من أوقات المراقبة التي تبلغ 13 دقيقة، للتفاعل مع شريكها فاقد الوعي، في المتوسط، وتصرفت بثلاث طرق.

وأوضح تشانغ أن الفئران "تبدأ بالشم، ثم العناية الشخصية، ثم بتفاعل مكثف أو جسدي للغاية"، مضيفاً: "إنها تفتح فم هذا الحيوان وتسحب لسانه".

كما تضمنت هذه التفاعلات الجسدية لعق العينين وعض منطقة الفم. وبعد التركيز على الفم، سحبت الفئران لسان شريكها في أكثر من 50% من الحالات.

في اختبار منفصل، وضع الباحثون بلطف كرة بلاستيكية غير سامة في فم الفأر فاقد الوعي. وفي 80% من الحالات، نجحت الفئران المساعدة في إزالة الكرة من فمه.

فيما استيقظت الفئران فاقدة الوعي التي تم الاعتناء بها بعد ذلك وبدأت في المشي مرة أخرى بشكل أسرع من الفئران الأخرى. وبمجرد أن حدث ذلك تباطأت الفئران ثم توقفت عن سلوك الرعاية.