هاوية مقالب تغير مسار متسابقين في سباق ركض والجهة المنظمة تعتذر

قامت مشاغبة مجهولة بإرسال عدد كبير من المتسابقين في سباق غلاسكو في اتجاه خاطئ بعد أن قامت بإخفاء إشارات السباق ووجهتهم إلى مسار خاطئ فقط لغرض القيام بمقلب.

وقال موقع "إس تي في نيوز" أن المشاغبة أرسلت المشاركين في سباق Castlemilk Woodlands يوم الأحد الماضي بالاتجاه الخطأ بعد أن تظاهرت بأنه مراقبة محلية للسباق.

ودفع هذا المقلب المنظمين للسباق إلى إبداء مخاوف بشأن سلامة المشاركين حيث تم حشد المتسابقين في منطقة غير مراقبة، والتي ابتعدوا فيها أكثر من كيلومترين ونصف الكيلومتر. وقالت شركة Acorn Trails المنظمة أن المقلب ترك "مرارة وغضب وخيبة أمل" لدى المشاركين واعتذرت لأولئك الذين شاركوا.

قال المتحدث باسم الشركة: "بصرف النظر عن يوم وسباق رائعين تمامًا، فقد أصبنا ببعض المرارة والغضب وخيبة الأمل." وقال " في نهاية المسار، قام أحد أفراد الجمهور بدفن (إشارة) سهم كبير في الطريق، ومن ثم حرك (إشارة) سهم أصغر لتغيير اتجاه الطريق"، وأضاف أن الشخص الذي لم تحدد هويته قلد" أحد المراقبين وأشار إلى العدائين في الاتجاه الخاطئ."

وقال الناطق باسم الشركة " لقد عرضت هذه التفاهة العدائين للخطر، مما أبعدهم عن أمان مسار محدد ومنظم، وأجبرهم على التوغل أكثر في الغابة، نحو الطريق وبعيدًا عن أي إمدادات إسعافات أولية قد يحتاجون إليها. إن هذا جعلني غاضبًا إلى حد ما من أن أي شخص يمكن أن يكون متهورًا إلى هذا الحد." وقالت الشركة أنه من الصعب أن نضع في الحسبان تدخل الأشخاص المشاغبين في هذه النشاطات، ولم نتوقع مشكلة من هذا النوع.

وقدمت الشركة خصمًا بنسبة 50% للمتضررين للدخول إلى حدثها الرياضي التالي في مارس المقبل.