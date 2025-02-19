كيف تكافح السعرات الحرارية الصباحية اكتئاب مرضى القلب؟

كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء في جامعة هاربين الصينية، أن تناول وجبة إفطار غنية بالسعرات الحرارية ربما يساعد في حماية مرضى أمراض القلب من الإصابة بالاكتئاب.

وأكد العلماء أن هناك أدلة متزايدة تربط بين أمراض القلب والاكتئاب، وقد تبين أن العناصر الغذائية تلعب دورا مهما في تخفيف أعراض الاكتئاب لدى المصابين بأمراض القلب والشرايين الدموية.

ووفقا للدراسة التي نشرتها وكالة "سيبوتنيك"، نقلا عن مجلة "BMC Psychiatry" المتخصصة في أبحاث طب النفس، فقد قام الباحثون بتحليل بيانات صحية تخص قرابة 32 ألف شخص مع تسجيل نوعية الأغذية التي يتناولها المتطوعون في الأيام العادية، وكان من بينهم نحو 3 آلاف و500 شخص مصابين بأمراض القلب وزهاء 550 شخصا يعانون من الاكتئاب.

وشدد العلماء على أن التوقيت الذي نأكل فيه الطعام هو بنفس أهمية نوعية الأغذية التي نتناولها.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المغذيات الرئيسية، مثل البروتين والكربوهيدرات، لا ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب، في حين أن تحويل بعض السعرات الحرارية من وجبة العشاء إلى الإفطار قد يعود بالفائدة.