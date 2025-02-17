«أمازون» تختبر خاصية جديدة: البضاعة ليست لدينا.. سنرشدك إلى بائعين آخرين

أعلنت منصة التجارة الإلكترونية العملاقة «أمازون دوت كوم» بدء اختبار خاصية جديدة باسم «أمازون شوبينغ»، تعيد توجيه المستخدمين إلى مواقع العلامات التجارية المختلفة، إذا لم تكن المنتجات التي يبحث عنها المستخدمون متاحة في مستودعات «أمازون».

وقالت «أمازون» إن هذه الخاصية متاحة الآن بصورة تجريبية، في حين سيتم توفيرها لمجموعة محددة من العملاء الأميركيين الذين يبحثون عن السلع على تطبيق «أمازون شوبينغ».

ومع الخاصية الجديدة، ستعرض «أمازون» المنتجات المحددة ضمن نتائج بحث المستخدم، حتى لو لم تكن متاحة لديها، وستعرض روابط لموقع الشركة المنتجة للسلعة، بحيث يمكن للمستخدم النقر على الرابط، وتقييم المنتج، ومعرفة أسعاره، وخيارات التوصيل، وأيضاً الشراء من الشركة المنتجة للسلعة مباشرة، وتكون المعلومات الخاصة بالسلعة على موقع «أمازون» مستمدة مباشرة من موقع الشركة المنتجة، ويتم تحديثها بشكل دوري.

وستظهر روابط المتاجر والشركات الخارجية، إلى جانب المنتجات الأخرى ذات الصلة بطلب المستخدم، والموجودة لدى متجر «أمازون»، بما في ذلك تلك المتاحة من جانب بائعين آخرين.

وتقول «أمازون» إنها لن تشارك المعلومات الشخصية للمستخدم مع المتاجر، عندما ينقر المستخدم على روابط الأخيرة للشراء منها مباشرة، وعندما ينقر العملاء على الروابط سيتم إخطارهم عبر رسالة تقول «أنت تغادر أمازون»، حتى لا يحدث لديهم أي خلط بشأن المكان الذي يتسوقون منه.