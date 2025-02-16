وليام وهاري يحتفلان مع زوجتيهما بعيد الحب كلٌّ على طريقته

شارك الزوجان الملكيان الأمير وليام والأميرة كاثرين، كما الأمير هاري وزوجته ميغن، أمس، صوراً رومانسية عبر الإنترنت خلال الاحتفال بعيد الحب.

ونشر وليام وزوجته كاثرين صورة عبر «إنستغرام»، يظهر فيها الأمير مع زوجته وهما يجلسان على بطانية في الغابة.

واللقطة مأخوذة من مقطع فيديو نُشر في سبتمبر وكان بمثابة إعلان عن إنهاء الأميرة علاجها من السرطان.

كما نشرت زوجة هاري الأميركية ميغن صورة على «إنستغرام» مع زوجها خلال تناولهما وجبة طعام.

وكتبت الممثلة السابقة «حبيبي، سآكل البرغر والبطاطا المقلية والسمك ورقائق البطاطس معك إلى الأبد. شكراً لك».

وكانت ميغن غادرت حديثاً دورة ألعاب «إنفيكتوس» للجنود المصابين، والتي أنشأها زوجها.

وكتبت: «عدت إلى المنزل لرعاية أطفالنا. فخورة جداً بزوجي وما أنشأه».