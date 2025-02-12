عيد الفرج.. فنان بموسيقى تشبه الوطن

عبر إيمانه العميق بالهوية الوطنية، استطاع الفنان الإماراتي، عيد الفرج، أن يحتل مكانة مميزة على ساحة الموسيقى في دولة الإمارات والمنطقة، إذ كان وعيه بالعلاقة الوطيدة بين الهوية والموسيقى دافعاً له لخوض العديد من التجارب والمبادرات سعياً إلى إيجاد موسيقى تعبّر عن المجتمع وتروي قصصه وحكاياته قديماً وحديثاً، مؤكداً أن الموسيقى وسيلتنا لتعريف الآخر بنا، وكلما زاد تمسكنا بقصصنا وملامحنا في ما نقدمه من إبداع، زادت قدرتنا على الوصول إلى الآخر بوضوح، وخلق حوار معه يتجاوز حواجز اللغة والجغرافيا واختلاف الثقافات.

ويعد الفنان عيد الفرج - الذي ولد عام 1949 في إمارة عجمان، وترعرع في بيئة فنية، إذ كان والده رئيساً لفرقة العيالة - من رواد الموسيقى الشعبية الإماراتية والخليجية، إذ شكّل أول فرقة موسيقية في نادي البديع عام 1966 في دولة البحرين عقب انتقاله للعيش فيها، وسجل أول عمل غنائي له في إذاعة «صوت الساحل» عام 1968، كما سافر إلى قطر عام 1971 ليسجل أول عمل غنائي له خارج الإمارات، وفي 1974 أسس أول فرقة موسيقية في المسرح القومي وأول فرقة موسيقية بالدولة، وفي 1985 أسس أول فرقة قومية للفنون الشعبية تابعة لوزارة الإعلام والثقافة (في ذلك الوقت)، ومنذ 1982 مثّل دولة الإمارات في المجلس التنفيذي للمجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية، إضافة إلى تأسيسه أول فرقة موسيقية متكاملة للعود والكمان والقانون والناي والأكورديون في الدولة، وصاغ مجموعات موسيقية تراثية بتوزيع أوركسترا، شاركت بها الإمارات في معارض دولية في كل من لشبونة (البرتغال)، وهانوفر (ألمانيا)، وأسهم بإبداعاته الموسيقية في كثير من المهرجانات العربية للأغنية بصفته عضو لجان تحكيم وعضو لجان استشارية، وحصل على جائزة الإمارات التقديرية عام 2006 في مجال فنون الأداء فرع الموسيقى، كما نال وسام الدولة للثقافة والإبداع.

. ولد عام 1949 في عجمان، وترعرع في بيئة فنية، إذ كان والده رئيساً لفرقة العيالة، ويعد من رواد الموسيقى الشعبية الإماراتية والخليجية.

. 1975 أسس فرقة موسيقية كانت تعزف على أكثر من 10 آلات موسيقية، وتقرأ النوتة الموسيقية، ولاقت استحسان المسؤولين، وشاركت هذه المجموعة في تمثيل الدولة بالمهرجانات.

. 1985 أسس أول فرقة قومية للفنون الشعبية، ومنذ 1982 مثّل دولة الإمارات في المجلس التنفيذي للمجمع العربي للموسيقى.

. 2022 كُرِّم عيد الفرج باعتباره الشخصية العامة في «مهرجان دبي لموسيقى الشباب» تقديراً لدوره كأحد أبرز رواد الموسيقى الشعبية الإماراتية والخليجية.

. 1966 شكّل أول فرقة موسيقية بنادي البديع العام في دولة البحرين، عقب انتقاله للعيش فيها، وسجل أول عمل غنائي له في إذاعة «صوت الساحل» عام 1968.

. 1974 تأسست أول فرقة وطنية من مجموعة من الشباب الإماراتيين، بطلب من وزارة الإعلام حينها، وكان مقرها دبي.