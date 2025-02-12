«ميامي» تغمر القرية العالمية بـ «البوب» الخليجي والفرح

احتضنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، حفل فرقة ميامي الشهيرة على خشبة المسرح الرئيس.

وغمرت الفرقة أرجاء الوجهة حيويةً، خلال تقديمها مجموعة من الأغاني التي تحفظها ذاكرة المنطقة، وموسيقى البوب الخليجية.

وحظي ضيوف القرية العالمية في دبي بتجربة موسيقية أشعلت حماسة أفراد الجمهور بمختلف أعمارهم.

وتفاعل المطربان خالد الرندي ومشعل ليلي مع الجمهور، بحضورهما المميز خلال أدائهما للأغاني، ما خلق أجواء مميزة وتجربة لا تُنسى للضيوف.

وجاء حفل فرقة ميامي جزءاً من الفعاليات التي تقدّمها القرية العالمية لضيوفها خلال موسمها الـ29.

وبفضل باقتها من التجارب الترفيهية تواصل القرية العالمية استقطاب الضيوف من أنحاء العالم، وتعزيز روابط التواصل الثقافي، ترسيخاً لمكانتها وجهة رائدة للاستمتاع بأفضل التجارب الترفيهية والثقافية.