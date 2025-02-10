يمنيون يُحسّنون نكهات القهوة بطريقة مبتكرة

في جبال حراز الوعرة، غرب العاصمة اليمنية صنعاء، تترسخ موجة جديدة من الابتكارات المرتبطة بالقهوة، ما يغيّر الطريقة التي يتعامل بها المزارعون مع واحدة من أهم صادرات البلاد.

ويجري حالياً تحسين البن اليمني، المشهور بمزيج نكهاته وتاريخه العريق، باستخدام تقنية ناشئة يتم من خلالها التحكم في عملية التخمير.

وبدلاً من قصر الاعتماد على التجفيف الشمسي التقليدي، يُجرّب مزارعون يمنيون عملية تخمير يتدخلون فيها بخطوات عدة، وبعد حصاد كرز القهوة، يوضع في أكياس محكمة الغلق داخل براميل، لتبدأ عملية تحول تُراقب بعناية.

وقال نائب رئيس قطاع مصدّري البن بالغرفة التجارية الصناعية، بكر النصيري: «تعتمد هذه الطريقة على تعريض حبوب القهوة لتغيرات سريعة في درجات الحرارة، وينتج عن هذه العملية تأثير تفاعلات كيميائية داخل كرزات البن».

وأضاف: «هذه العملية تعمل على إيضاح النكهات والإيحاءات بشكل متوازن، حتى الحموضة تكون فيها متوازنة».

ومع استمرار الإقبال على القهوة اليمنية في الأسواق العالمية، يقود بعض المزارعين المبتكرين جهوداً لتبني تقنيات حديثة بهدف الارتقاء بتقاليد زراعة البن، ومن بينهم عبدالله القاضي، الذي يقول إن هذا النهج الجديد أتى بفوائد على المزارعين.

بينما أكد خبير التذوق، فهد عبدالعزيز، أن هذه الطريقة تساعد في الترويج للقهوة اليمنية في الخارج.