لبنان يُحوّل منزل فيروز إلى متحف

أعلنت وزارة الثقافة اللبنانية، أول من أمس، بدء مشروع لتحويل المنزل الذي نشأت فيه فيروز في زقاق البلاط ببيروت إلى متحف، وسط ترقب للحصول على التمويل الذي من شأنه جذب محبي الفنانة الكبيرة.

ويشمل المشروع شراء الأرض وترميم المنزل القديم ليصبح متحفاً يحتفي بتاريخ «جارة القمر» الفني ومسيرتها، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للتراث.

وتأتي موافقة وزارة الثقافة اللبنانية بعد سنوات طويلة من إطلاق هذه المبادرة من قبل جمعيات أهلية لبنانية، وشخصيات مجتمعية في بيروت من أجل البدء في هذا المشروع، ودعوة العديد من وزراء الثقافة السابقين للموافقة عليه.

ويبدأ المشروع من خلال خطوات عدة تبدأ أولاً بشراء الأرض، والعمل على ترميم المنزل القديم وتحويله إلى متحف أمام زوار ومحبي الأيقونة الفنية التي لاتزال أغانيها حاضرة على مدار سنوات طويلة، لكلماتها العذبة وألحانها الجذابة، وسينتظر البدء به بعد الحصول على التمويل الكافي.

ويعد المنزل المكان الذي نشأت فيه فيروز مع شقيقها جوزيف، وشقيقتها الفنانة هدى حداد، قبل أن تغادره العائلة منذ عقود، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلامية لبنانية.

وفي سياق منفصل، كان مجلس جامعة القاهرة أعلن في وقت سابق عن ترشيح الفنانة اللبنانية نهاد حداد، الشهيرة بـ«فيروز» لجائزة النيل للمبدعين العرب التي تعد أرفع جائزة مصرية، في إطار احتفائها بالمبدعين العرب.

ويأتي القرار تكريماً لمشوار فيروز الفني الحافل بالعطاء والإبداع، واحتفاء بتاريخها الموسيقي، والتي توصف بأنها «صوت لبنان»، إذ لاتزال أغانيها تلامس قلوب الأجيال على مدار سنوات طوال، بفضل كلمات أغانيها وصوتها الذهبي. وأقر مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، ترشيحات كليات ومعاهد الجامعة لجوائز الدولة لعام 2024، سواء التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أو المجلس الأعلى للثقافة، بأنواعها، والتي تتضمن «النيل والتقديرية في مجالات العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وجوائز الرواد وجائزة المرأة التقديرية»، حيث بلغ عدد المرشحين 25 مرشحاً لمختلف الجوائز.

. جامعة القاهرة رشحت الفنانة اللبنانية لنيل أرفع جائزة مصرية تكريماً لمشوارها واحتفاءً بتاريخها.