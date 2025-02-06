آنا وينتور بعد وسام «رفاق الشرف»: لا أفكر في التقاعد

أعلنت رئيسة تحرير مجلة «فوغ» الأميركية، آنا وينتور، أول من أمس، أنها لا تخطط للتقاعد قريباً، بعد حصولها على وسام من الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام.

وبعد نيلها لقب «سيدة» في عام 2017، تمت ترقية آنا وينتور (75 عاماً) إلى رتبة «رفاق الشرف»، لتنضم إلى مجموعة محدودة تضم نحو 60 شخصاً.

وقالت آنا وينتور، وهي بريطانية - أميركية: «من الرائع أن أعود إلى قصر باكنغهام»، مشيرة إلى أنها «فوجئت وذُهلت» بهذا التكريم.

وارتدت وينتور زياً من تصميم ألكسندر ماكوين، وخلعت نظارتها الشهيرة لفترة وجيزة للمناسبة.

وتابعت أيقونة الموضة التي وُلدت ونشأت في المملكة المتحدة: «هذا الصباح سألني الملك ما إذا كان ذلك يعني أنني سأتوقف عن العمل، وأجبتُه بـ(لا) قطعية، فهذا التكريم يعزز قناعتي بأنني لاأزال لديّ الكثير لإنجازه».