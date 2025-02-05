جولييت بينوش رئيسة للجنة تحكيم مهرجان «كان»

اختار مهرجان «كان» السينمائي أحد أشهر وجوه السينما الفرنسية في العالم، وهي الممثلة جولييت بينوش لترؤس لجنة التحكيم في دورته الـ78، التي تقام من 13 إلى 24 مايو المقبل، وتخلف الممثلة البالغة 60 عاماً في هذه المهمة مخرجة فيلم «باربي»، غريتا غيرويغ، التي تولّت رئاسة لجنة التحكيم العام الماضي، ومنحت السعفة الذهبية للفيلم الأميركي «أنورا» للمخرج شون بيكر.

وكانت بينوش من بين القلائل الذين تمكنوا من تحقيق الإنجاز الثلاثي، المتمثل في نيلها جوائز المهرجانات الأهم، «كان» والبندقية ومهرجان برلين السينمائي، علاوة على «الأوسكار».