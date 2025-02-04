بيونسيه تحصد أرفع «غرامي»: انتظرتها طويلاً

فازت المغنية الأميركية بيونسيه بأرفع جوائز غرامي الموسيقية، بعد أن حصد «كاوبوي كارتر» جائزة ألبوم العام، وهي أول مرة تحصل فيها على أرفع «غرامي» في مسيرتها الفنية، في حفل بعث برسالة حب لمدينة لوس أنجلوس التي اجتاحتها حرائق الغابات.

وتفوقت بيونسيه على تايلور سويفت وبيلي إيليش وآخرين، لتحصد الجائزة التي راوغتها كثيراً، رغم حصولها على جوائز غرامي على مدى مسيرتها الفنية أكثر من أي فنان آخر.

وقالت بيونسيه على المسرح وهي تقف بجانب ابنتها بلو آيفي كارتر: «أشعر بالإنجاز وبالفخر.. انتظرت ذلك سنوات عديدة»، وحققت بيونسيه الفوز أخيراً بعد ترشيحها خمس مرات لنيل أرفع جائزة، وحصدت ثلاث جوائز في حفل، أول من أمس، ليصل إجمالي ما حصلت عليه خلال مسيرتها إلى 35 جائزة غرامي.

وفاز مغني الراب كندريك لامار بجائزة أغنية العام عن «نوت لايك أص»، وأهدى فوزه إلى لوس أنجلوس حيث أقيم الحفل.

وأدخل المنظمون تعديلات على حفل توزيع جوائز غرامي هذا العام ليشمل قسماً لجمع الأموال لمصلحة المتضررين من حرائق الغابات.