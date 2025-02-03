حرّضت زوجها على بيع كليته ثم سرقت المال وهربت مع شخص آخر

حرّضت امرأة زوجها على بيع كليته بمبلغ من المال بحجة تمويل الأسرة.. لكنها بعدها سرقت المال وهربت به مع شخص آخر.

وحصلت الحادثة الصادمة من سانكريل في منطقة هاورا في غرب البنغال، إذ تردد أن امرأة أجبرت زوجها على بيع كليته مقابل مليون روبية (11552 دولاراً)، بزعم ضائقة مالية والحاجة إلى تمويل تعليم ابنتهما وزواجها، لتقوم بعد ذلك بالهرب بالمال مع شخص آخر.

وحسب تقرير نشرته «هندوستان تايمز»، وافق الرجل على بيع الكلية تحت ضغط من زوجته، على أمل أن توفر الأموال الاستقرار المالي وتسهل ترتيبات زواج ابنتهما في المستقبل.

وبعد البحث عن مشترٍ لمدة عام تقريباً، باع الزوج المسكين أخيراً كليته قبل ثلاثة أشهر.

وبينما كان الرجل يحاول تحسين وضع أسرته، تعرفت زوجته برسام من منطقة أخرى عبر «فيس بوك»، وبعد تلقي المبلغ، قامت بالهرب معه.

وقدم الزوج المدمر شكوى إلى الشرطة بعد اكتشاف الخيانة. وزارت عائلة الرجل، بما في ذلك ابنته البالغة من العمر 10 سنوات، منزل صديق الأم في باراكبور، حيث يُزعم أنها تعيش. وعلى الرغم من جهودهم، رفضت المرأة وشريكها فتح الباب. وعندما واجهتهم، ورد أنها قالت: «افعل ما يجب عليك فعله. خطاب طلاق».

وقالت الصحيفة إن الوساطات لم تنجح لكي تتحدث المرأة مع زوجها وابنتها، فعاد الزوج والابنة أدراجهما.