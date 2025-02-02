اختتام فعاليات المعرض الشبابي للتجار المبدعين

اختتم مركز شباب فلج المعلا، التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، أول من أمس، فعاليات «المعرض الشبابي للتجار المبدعين»، الذي استمر أربعة أيام، وشهد مشاركة أكثر من 14 رائد أعمال شاباً، إضافة إلى عدد من الأسر المنتجة من المنطقة.

وجاء تنظيم المعرض في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة الاتحادية للشباب ورؤيتها الطموحة، التي تتوافق مع شعار دولة الإمارات لعام 2025 «عام المجتمع»، وتهدف إلى توفير فرص حقيقية للشباب لعرض مهاراتهم وإبداعاتهم المتنوّعة، ما يعكس التزامها بدعم وتمكين الشباب المبتكرين، من خلال تزويدهم بالمهارات التسويقية اللازمة لتعزيز نجاح مشاريعهم.

وتفقدت مديرة قسم المراكز الشبابية في المؤسسة الاتحادية للشباب وفاء أحمد آل علي، بحضور مديرة مركز شباب فلج المعلا مريم الغفلي، إلى جانب عدد من المهتمين وروّاد الأعمال الناشئين، أقسام المعرض الذي شهد مشاركة متنوّعة للمنتجات المعروضة، شملت المأكولات، والفنون، والعطور والمنتجات الإبداعية التي تتوافق مع أذواق مختلفة.

وقالت مريم الغفلي، إن إقامة المعارض التسويقية للشباب تأتي ضمن جهود المؤسسة، لتعزيز الإبداع وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، ما يسهم في تمكين المواهب الوطنية وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.

وأكدت التزام المركز الدائم بتنظيم الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم في المجالات المختلفة، مضيفة أن النجاح الذي حققه المعرض يعكس أهمية توفير بيئة محفزة تسهم في دعم الأفكار الريادية والمشاريع الناشئة.

. 14 رائد أعمال شاباً، إضافة إلى عدد من الأسر المنتجة، شاركوا في المعرض.