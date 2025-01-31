«الست» تتصدر معرض القاهرة للكتاب

xتبرز كتب السير الشخصية والإصدارات التذكارية عن أعلام الفن المصري داخل أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، كعلامة على امتداد أثرهم في وجدان القراء رغم مرور عقود على رحيلهم، ومحاولة من المؤلفين لردّ الاعتبار إلى أسماء فنية غابت عنها الأضواء.

وتتصدر المطربة أم كلثوم (1898 - 1975) عناوين عدد من الكتب، منها «أم كلثوم.. من الميلاد إلى الأسطورة» الصادر عن «ديوان» للكاتب حسن عبدالموجود، وأصدرت دار «إبداع» كتاباً بمناسبة مرور 50 عاماً على ذكرى وفاة أم كلثوم بعنوان «صاحبة الجلالة.. أم كلثوم» للمؤرخ الفني محمد شوقي، ومن الكتب التي تخلد ذكرى أم كلثوم أيضاً «أم كلثوم والأتراك» الصادر عن دار «مرفأ» للباحث التركي مراد أوزيلدريم، وهناك كذلك كتاب «أم كلثوم ومن معها» للكاتب إبراهيم شكري.

أمّا القاص والصحافي، شريف صالح، فجاءت مساهمته في إحياء ذكرى أم كلثوم عبر رواية صادرة عن «الدار المصرية اللبنانية» في 270 صفحة من القطع المتوسط، بعنوان «مجانين أم كلثوم».