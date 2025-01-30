«سبايدرمان» يطلّ بمسلسل رسوم متحركة

بعدما خاض الرجل العنكبوت تجربة الكون المتعدد سينمائياً، يطلّ بصيغة جديدة من خلال مسلسل رسوم متحركة توفّره منصة البث التدفقي «ديزني+»، تشكّل تحية لشرائط «سبايدرمان» الأميركية الشهيرة المصورة.

ويتألف الموسم الأول من «يور فريندلي نيبرهود سبايدر مان» من 10 حلقات، وتتولى إنتاجه شركة «مارفل أنيميشن» التي سبق أن أنتجت فيلم «إكس مِن 97» الذي حقق نجاحاً كبيراً عام 2024. ويتناول الفيلم بدايات المراهق الأخرق الموهوب في مجال العلوم، بيتر باركر، كبطل شبيه بالعنكبوت، وتدور أحداثه في عالم مختلف عن أحدث أفلام «سبايدرمان» مع ممثلين فعليين، ويؤدي فيها توم هولاند الدور الرئيس منذ عام 2017، وتأتي هذه الصيغة الجديدة للرجل العنكبوت بعد فيلم «سبايدرمان: إنتو ذي سبايدر فيرس»، الذي فاز بجائزة الأوسكار عام 2019، وتتمته «سبايدرمان أكروس ذي سبايدر فيرس»، وهما فيلما رسوم متحركة نالا استحسان النقاد.

وقال كاتب مسلسل «ديزني+» ومنتجه التنفيذي، جيف تراميل، لـ«وكالة فرانس برس»، إنه سعى إلى جعل شخصية العمل الجديد «أكثر تفرّداً وانتعاشاً».

وأضاف: «وضع لمستنا الخاصة على شخصية محبوبة يعرفها الجميع»، من خلال تعديل عالمه، يتيح «إمكانات غير محدودة».

ويتميز المسلسل بأنه يجعل نورمان أوزبورن، المعروف باسم «العفريت الأخضر»، وأحد أسوأ أعداء الرجل العنكبوت، معلماً وموجهاً للبطل.