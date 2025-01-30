«الأول».. ونعم الاختيار

بحب وتقدير، عيون من جيل المستقبل تنظر إلى «الأول»، وأيادٍ واعدة تحمل سيرة صاحب الإنجازات الكبيرة، القائد والقدوة والأب والملهم الذي لا يعترف بكلمة المستحيل، ولا يرضى بغير المركز الأول.. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إذ يزين إصدار «الأول»، الذي كتبه المؤرخ البريطاني، غريم ويلسون، ردهات مهرجان «طيران الإمارات للآداب» في دورته الـ17، ليقع اختيار «القارئ الصغير» - ونعم الاختيار - منذ اللحظات الأولى لافتتاح التظاهرة الثقافية في دبي، أمس، على هذا «الكتاب الغالي».