«نفايات باراغواي» تصدح بالموسيقى في قصر لندني

قبل عامين، لم يكن لوكاس كانتيرو يفقه شيئاً في الموسيقى، لكنّ الفتى البالغ، المتحدر من باراغواي، قدّم، الأحد الماضي، عرضاً موسيقياً في موقع لندني مرموق، هو قصر «لانكستر هاوس» الفخم، مستخدماً طبلته المصنوعة من النفايات.

وقال لوكاس، العضو في أوركسترا الآلات المصنوعة من مواد معاد تدويرها في كاتيورا، المنطقة التي يقع فيها مكبّ النفايات الرئيس في أسونسيون عاصمة باراغواي: «لم أتخيل يوماً أن الموسيقى يمكن أن تولد من قطع الخشب والأشعة السينية»، وأمام 200 شخصية، من دبلوماسيين وبرلمانيين ورجال أعمال، قدّمت الأوركسترا، التي تضم شباباً من سكان كاتيورا ينتمون إلى فئات معوزة، حفلاً موسيقياً في قصر يعود تاريخه إلى القرن الـ19 تابع لوزارة الخارجية البريطانية، يقع على بعد 300 متر من قصر باكنغهام الملكي.

وقال قائد الأوركسترا فافيو تشافيز (49 عاماً) إن «إنشاء أوركسترا بهذه الآلات المصنوعة من مواد أعيد تدويرها لفتَ انتباه كثيرين، ليس فقط بسبب الآلات نفسها، لكن بسبب موهبة هؤلاء الشباب في تحويل النفايات إلى موسيقى».