«مدارس الحياة» في دبي: شهر حافل بالإبداع و«الفضاء والابتكار»

تقدم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) برنامجاً غنياً بالمعرفة والأنشطة الإبداعية، لجميع أفراد المجتمع، من خلال «مدارس الحياة» التي ترفع، خلال الشهر المقبل، شعار «الفضاء والابتكار».

وتشهد «مدارس الحياة» عبر مساراتها الإبداعية وأنديتها المبتكرة، خلال الشهر المقبل، تنظيم 39 جلسة وورشة عمل تفاعلية، تتناول مواضيع مختلفة تتعلق بتعزيز المهارات المهنية، وتستعرض تقنيات البرمجة وتصميم الألعاب، وأساليب صياغة الاستراتيجيات، وروائع الخط العربي، وجماليات اللهجة الإماراتية وطرق التغذية الصحية، ما يسهم في تمكين روّاد مكتبات دبي العامة من صقل مواهبهم في مختلف المجالات.

وسيحظى روّاد مكتبة الصفا للفنون والتصميم بفرصة تعلم أصول الفنون البصرية، من خلال أنشطة «نادي الفن» التي تتضمن جلسة «رسم الشخصيات بالفن التقليدي»، وفيها ستشرح عبير العيداني أساليب رسم وابتكار الشخصيات، فيما سيتولى خبراء استوديو «ميداف» الإبداعي تدريب المشاركين على طرق تصميم وتزيين المظلات الشتوية وكذلك مزج الألوان المائية، في حين سيقدم الخطاط محمد التميمي ورشة «خط الرقعة»، وستشرف صاحبة نادي راويات داليا أبوالعطا على جلسات «نادي الكتاب»، إذ سيكون الزوّار على موعد مع الكاتب عبيد إبراهيم بوملحة لمناقشة روايته «حرب السولجر»، كما سيلتقون مع الكاتبة وداد خليفة لمناقشة روايتها «خبايا اللال»، أما ندى سعيد قطان، فستقدم ضمن «نادي الصحة والتغذية» جلسة «صناعة منتجات الألبان الصحية».

وضمن أنشطة نادي «التنمية الأسرية» ستستضيف مكتبة حتا العامة ورشتي «مفاتيح الحياة: صاحبة السعادة» و«مفاتيح الحياة: لوحة الرؤية»، وستحتضن المكتبة ورشة «ابتكار مخلوقات فضائية»، وفيها سيدرب الفنان مجدي الكفراوي المشاركين على أساليب رسم المخلوقات الفضائية.

وتشارك مكتبات دبي العامة في فعاليات النسخة الـ13 من مهرجان سكة للفنون والتصميم التي ستنظم خلال الفترة من 31 الجاري حتى التاسع من فبراير المقبل بحي الشندغة التاريخي.

وستقدم تشكيلة من ورش العمل المتخصصة في الآداب والفنون البصرية، ومنها ورشة «كيفية الطلب في المطاعم»، وفيها سيقوم خبراء معهد اللهجة بتعليم الزوّار أبرز المصطلحات الشائعة واستخداماتها في المطاعم والمقاهي المحلية، وسيُقدّم محمد التميمي ورشة «خط الرقعة»، وسيتعلم المشاركون في ورشة «نحت التراث الإماراتي: الأبواب والنقوش الخشبية» التي سيُقدمها الدكتور سعيد عبدالله الوايل والفنان حسنين الرمل، فنون نحت الأبواب الخشبية التقليدية.

مع اللغة العربية

ضمن «مدارس الحياة»، ينظم «نادي اللغات» ورشة «اللغة العربية في الطبيعة: الماء»، وستركز ورشة «اللغة العربية في الطبيعة: الرمان» على معاني الكلمات المرتبطة بفاكهة الرمان، وسيستعرض عمار الناطور في ورشة «تطوير الألعاب» أساليب تصميم الألعاب ومبادئ البرمجة.

. روّاد مكتبة الصفا سيحظون بفرصة تعلّم أصول الفنون البصرية من خلال «نادي الفن».