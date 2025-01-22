عشاق القهوة على موعد مع ارتفاع غير مسبوق في أسعارها

يستعد عشاق القهوة في العالم لارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة بأسعارها، ويُتوقّع أن يشهد سعر البن ارتفاعاً متزايداً بسبب الجفاف الناجم عن التغيّر المناخي في البرازيل، أكبر مُنتِج ومُصَدِّر لهذه السلعة في العالم، وتأثرت مئات المزارع في البرازيل بحريق هائل هو الأسوأ على الإطلاق، الذي تم تسجيله في كاكوندي، المدينة التي تشهد أكبر إنتاج للبن في ولاية ساو باولو (جنوب شرق).

ورغم أن الحريق بدأ على الأرجح من كومة قمامة أضرم النار فيها أحد السكان، إلا أن انتشاره المدمر والخارج عن السيطرة بالكامل يرجع في المقام الأول إلى الجفاف الشديد الذي ضرب البرازيل العام الماضي.

ولارتفاع درجات الحرارة وانحباس المتساقطات التي تُسجل بصورة متقطعة في أماكن مثل كاكوندي، تداعيات تتجلى على مستوى العالم، وأتت ألسنة اللهب على خمسة هكتارات من المزارع.

وتستحوذ البرازيل على أكثر من ثلث إنتاج القهوة في العالم، لذا فإن معاناة المزارعين البرازيليين لها تأثير قوي في الأسعار، وارتفع سعر قهوة أرابيكا، الصنف الأكثر استهلاكاً، بنسبة 90% في عام 2024، وحطم رقمه القياسي المسجل في عام 1977 في 10 ديسمبر، عند 3.48 دولارات للرطل في بورصة نيويورك.

ويقول المستشار البرازيلي المتخصص في القهوة، غي كارفاليو: «أعمل في هذه الصناعة منذ 35 عاماً، ولم أواجه مثل هذا الوضع الصعب من قبل».