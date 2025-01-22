حريق يودي بحياة 76 شخصاً بفندق فخم في تركيا

علن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن 76 شخصاً قتلوا في حريق اندلع بفندق بمنتجع للتزلج وسط تركيا، وتم إخماده.

وقال الوزير، الذي زار الموقع، إن عدد القتلى في حريق الفندق ارتفع إلى 76 شخصاً، وأوضح أنه تم التعرف على 52 من القتلى حتى الآن.

وبحسب الوزير بات «الحريق الآن تحت السيطرة، وعمليات التبريد» مستمرة، وأكد أن الحريق اندلع بعد الثالثة فجراً، وأن 238 نزيلاً كانوا في فندق «غراند كارتال» الفخم المؤلف من 12 طابقاً في منتجع كارتالكايا للتزلج على بعد 170 كيلومتراً شرق أنقرة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن النيران انتشرت بسرعة إلى بقية المبنى، بسبب الكسوة الخشبية الخارجية، وأظهرت صور ألسنة لهب كبيرة تتصاعد من النوافذ العلوية والسقف وأعمدة من الدخان الأسود، ولم يعرف بعد سبب الحريق، لكن الناجين عبروا عن مشاعر الغضب ونددوا بالإهمال