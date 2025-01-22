انطلاق منافسات «الفجيرة الدولية للعزف على البيانو»

انطلقت منافسات النسخة السادسة من مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو، التي تنظمها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وتُعد حدثاً موسيقياً بارزاً يضم محترفين من مختلف دول العالم.

تشهد المسابقة مشاركة واسعة تشمل مختلف الفئات العمرية من داخل الإمارات وخارجها، وبدأت تجارب الأداء للعازفين بحضور لجنة تحكيم دولية، حيث ستقيم الأداء وتحدد الفائزين.

وأكد المدير العام لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، علي عبيد الحفيتي، أن المسابقة أصبحت من أهم الفعاليات الموسيقية الدولية، مشيراً إلى أنها تمثل منصة موسيقية عالمية، تعزز التبادل الثقافي والفني بين الشعوب.

وتوزعت الفئات العمرية إلى أربع مجموعات: الفئة «A» حتى 10 سنوات، الفئة «B» من 11 إلى 13 سنة، الفئة «C» من 14 إلى 17 سنة، والفئة «D» من 18 سنة فما فوق.