«الصيحة».. تواصُل فريد بين الإبل ومُلّاكها في «الظفرة»

في أجواء تفيض بالأصالة والتراث، يواصل مهرجان الظفرة الختامي إحياء العلاقة الفريدة بين الإنسان والإبل عبر «الصيحة»، التي تُعد نموذجاً للتواصل في مزاينات الإبل، التي تتداخل فيها الأصوات من خارج منطقة التحكيم، وتختلط الحروف ببعضها، فلا يكاد الجمهور يميز الأصوات التي ينادي بها المشاركون على إبلهم، فأحدهم يصيح بشكل متقطع، وآخر يصدر أصواتاً غير مفهومة، وثالث يصدر صفيراً وصياحاً باسم ناقته، ورغم ذلك تلتقط الناقة صوت صاحبها، مميزةً الأصوات من بين الجموع.

وأجمع مُلّاك إبل مشارِكة بمزاينات المهرجان على أن «الصيحة»، أو مناداة الإبل بأسمائها، تعد من أبرز وسائل التحفيز التقليدية التي يستخدمها مُلّاك الإبل خلال المسابقات، فعند وقوف الناقة أمام لجنة التحكيم، ينادي صاحبها عليها بكلمات مألوفة لديها أو اسم مميز يحفزها على رفع رأسها، واستعراض جمالها أمام الحضور، على الرغم من تعدد الأصوات واختلاط النداءات في ساحة المزاينة، مشيرين إلى أن الإبل تتمتع بقدرة استثنائية على التعرف إلى صوت صاحبها، فتستجيب له فوراً برفع رأسها بشموخ، وكأنها ترد: «أنا هنا، وجديرة بالإعجاب».

وقال مذيع نتائج مزاينات الإبل وأحد ملاكها، سليم بخيت المنهالي، إن «الإبل تستجيب لصيحة صاحبها بحركة مميزة ورشاقة لافتة، إذ تلتفت إليه بثقة وكأنها تدرك أن لحظتها للتألق قد حانت».