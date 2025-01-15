الصين تطور أسرع "كلب روبوتي"

أعلن مهندسون صينيون عن تطوير روبوت جديد على هيئة كلب آلي، يعتبر أسرع "كلب روبوتي" تم تطويره حتى الآن.

أطلق على الروبوت الجديد اسم " Black Panther 2.1"، وطوّره مهندسون من مركز الابتكار العلمي والتكنولوجي في جامعة تشجيانغ الصينية، بالتعاون مع خبراء من شركتي " Jingshi Technology" و" Hangzhou Kaierda Welding Robot".

ويبلغ وزن الروبوت الجديد 38 كلغ، وارتفاعه 64 سم، ويعتبر "أسرع روبوت رباعي الأرجل في العالم"، إذ يمكنه الحركة بسرعة تصل إلى 10 م/ثانية أو 36 كلم/ساعة.

وأشار خبير في مركز الابتكار العلمي والتكنولوجي في جامعة تشجيانغ الصينية إلى أن الروبوت يمكنه الحركة بسرعة ورشاقة بفضل تصميمه المميز والتقنيات التي حصل عليها، فأرجله صممت بطريقة خاصة لتحصل على أفضل تنسيق بين حركات الساق والمفاصل، كما صممت الأرجل لتكون قادرة على العمل بوقت واحد ما يمنح الروبوت سرعة عالية أثناء الحركة.

وتحتوي مفاصل الركبة في أقدام هذا الروبوت على نوابض خاصة تعمل كممتصات للصدمات، وتقلل من استهلاك الطاقة فيه أثناء الحركة والقفز، كما استخدمت في تصنيع أطراف هذا الروبوت ألياف الكربون، والتي تعتبر أثقل بنسبة 16% من البلاستيك، لكنها أقوى بنسبة 135%.