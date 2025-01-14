دبي.. وأمسيات السعادة

دبي و«عينها» وسفنها العائمة ويخوتها.. وضيوفها من جميع الجنسيات الذين يستعدون لقضاء أمسية حافلة بالفرح، على البر أو في البحر، وسط أجواء شتوية عامرة بالمناظر البديعة، والألوان الساحرة التي تضفي بريقاً على الأفق.. الممتد هنا من «عين دبي» في السماء، إلى المراكب السياحية التي تصحب الزوّار في رحلات وجولات، يطلون من خلالها على جزيرة بلوواترز، والمعالم الجميلة - وما أكثرها - التي تزين المدينة، وتجعلها قِبْلة للجميع في أنحاء العالم.