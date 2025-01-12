«مهرجان الشارقة للآداب».. منصة جديدة تحتفي بإبداعات الإمارات

تستعد إمارة الشارقة لتدشين النسخة الأولى من «مهرجان الشارقة للآداب» الذي ينطلق في 17 يناير الجاري تحت شعار «حكايات الإمارات تلهم المستقبل» برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، ليحجز مكاناً له على أجندة الأحداث الثقافية السنوية للإمارة.

وبتنظيم مشترك بين جمعية الناشرين الإماراتيين وهيئة الشارقة للكتاب، تستمر فعاليات هذه النسخة من المهرجان حتى 21 الجاري في الساحة المقابلة لقاعة المدينة الجامعية في الشارقة. ويستقبل المهرجان ضيوفه يومياً من الساعة الرابعة مساءً حتى الـ11 مساءً.

ويحمل المهرجان في جعبته برنامجاً ثرياً من الفعاليات الاستثنائية التي تحتفي بالتراث الأدبي الإماراتي، وتتيح لجمهور المعرض فرصة فريدة للتفاعل مع حكايات الإمارات الملهمة.

ثقافة وترفيه

ويضم برنامج المهرجان مجموعة مختارة من الفعاليات الأدبية والثقافية والترفيهية المستَلهمة من شعار المهرجان، وتندرج ضمن تسعة محاور رئيسة تشمل: الأدب، وأدب الطفل، والتاريخ والتراث، وأدب المقالة، واللغة العربية، والخيال العلمي والفانتازيا، والسيرة الذاتية، والفكر، والفعاليات المتفرقة.

وتنطلق فعاليات اليوم الأول بجلسة حوارية تحت عنوان «جوهر الكلمات.. رحلة في الأدب الإماراتي الحديث» تناقش تطور الأدب الإماراتي الحديث ودوره في تشكيل الهوية الوطنية مع استعراض أبرز الأعمال الحديثة. إضافة إلى محاضرة بعنوان «حكايات الرمل.. القصص الإماراتية في عالم الأدب العالمي» تستعرض تحويل القصص الإماراتية إلى أعمال أدبية عالمية، وأهمية الترجمة في إبراز الهوية الثقافية.

وتستمر فعاليات اليوم الأول بندوة تحمل عنوان «حكايات الماضي.. كيف تصنع الرواية التاريخية التاريخ من جديد»، وتناقش دور الرواية التاريخية في توثيق الماضي وإعادة صياغة الأحداث، إلى جانب أمسية شعرية ملهمة بعنوان «أصداء الشعر.. قصائد تعبر الحدود».

قصص البر والبحر

ويواصل ضيوف المهرجان من الروائيين والشعراء والأدباء والباحثين والمفكرين الإماراتيين إثراء الحدث بحوارات غنية تتطرق إلى أهمية الأدب الإماراتي في غرس القيم الوطنية والإبداعية، حيث يتضمن برنامج اليوم الثاني من المهرجان عدداً من الجلسات والمحاضرات تشمل: «شعر عابر الحدود»، «وطن الخيال: أدب الطفل الإماراتي وصناع المستقبل»، «الإمارات بعيون عربية»، «صفحات العجائب: كتب الأطفال كأداة تعليمية».

أما فعاليات اليوم الثالث فتضم جلسة «مسارات الحياة: رحلة في عوالم السيرة الذاتية» التي تناقش كتاب «مذكرات طبيب إماراتي» كمثال على السيرة الذاتية الملهمة، ومحاضرة تستعرض تأثير الحقب التاريخية المختلفة على تشكيل الإمارات الحديثة تحت عنوان «بصمات التاريخ: إعادة اكتشاف الحقب الإماراتية»، فضلاً عن جلسة «كنوز الخليج العربي: قصص البحر والبر»، وجلسة حوارية بعنوان «بصمات شخصية: ألحان خالدة» حول السيرة الذاتية للملحن إبراهيم جمعة ودوره في إثراء المشهد الفني الإماراتي.

غموض وفانتازيا

وفي اليوم الرابع يستمتع زوار المهرجان بجلسة «أدب الغموض والجريمة: من القاتل؟» التي تناقش الجريمة والغموض في الأدب الإماراتي، وورشة تفاعلية بعنوان «ما وراء الواقع: استكشاف عوالم الفانتازيا الإماراتية» تركز على بناء العوالم الخيالية وكيفية تطوير قصص فانتازيا محلية، إضافة إلى جلسة «إنجازات لافتة: المعجم التاريخي للغة العربية» التي تبرز أهمية مشروع المعجم التاريخي في حفظ اللغة العربية. وتكتمل المتعة مع حفل عزف على البيانو ضمن فقرة «كلمات وألحان» مع إيمان الهاشمي، أول ملحِّنة إماراتية.

وتتواصل الموضوعات الشيقة التي يطرحها المهرجان في اليوم الخامس عبر نقاش مفتوح مع كُتّاب المقالات المحليين حول تأثير المقالات في معالجة القضايا الثقافية والاجتماعية ضمن جلسة «قلم ورؤية: مقالات تشكل الوعي»، علاوةً على جلسة «أصوات التغيير: المقالة كوسيلة لإحداث الأثر» التي تبرز أهمية المقالة كأداة للتأثير الاجتماعي والسياسي، ومحاضرة «آفاق المستقبل: الخيال العلمي في الأدب الإماراتي» التي تستعرض تطور أدب الخيال العلمي في الإمارات. أما محاضرة «هل صناعة الثقافة أولوية؟» فتناقش دور الثقافة في دعم الاقتصاد الإبداعي وتأثيرها على المجتمع.

وعلى مدار أيامه الخمسة ينظم المهرجان معرض كتب لعرض وبيع أحدث إصدارات الناشرين الإماراتيين، إضافة إلى تخصيص ركن للأنشطة المتنوعة ومساحات لتجارب الطعام.

. جلسات ومحاضرات وأمسيات شعرية وموسيقية بانتظار جمهور المهرجان.

. معرض للكتاب.. أنشطة ترفيهية.. تجارب طعام فريدة في أجواء ثقافية ملهمة.