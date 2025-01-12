في إسكتلندا.. «إلقاء القبض بأمان» على وشقين

أُلقيَ القبض أول من أمس داخل محمية وطنية في منطقة هايلاندز الإسكتلندية على وشقين، وأُسِر قبلهما اثنان آخران، بعدما كانت هذه الحيوانات «أُطلقت بصورة غير قانونية»، كما أعلنت منظمة لحماية الحياة البرية. ورُصد هذان الوشقان في متنزه كيرنغورمز الوطني (شمال شرق إسكتلندا)، و«أُلقي القبض عليهما بأمان»، بحسب المسؤولة في الجمعية الملكية لعلم الحيوان في إسكتلندا هيلين سين. وتمكن فريق من الحراس وعناصر الشرطة من أسر الحيوانين اللذين «بدوَا بصحة جيدة» داخل المحمية في مكان سبق فيه القبض على وشقين آخرين الخميس الماضي.

ووُضعت في المحمية أفخاخ للإيقاع بهذه الحيوانات «بطريقة آمنة ومن دون وحشية»، بمساعدة طائرات مسيّرة وكاميرات مراقبة لرصدها في ظل طقس شتوي قاسٍ. ونُفذت عملية مماثلة في العام الماضي للقبض على قرد ياباني هارب في المتنزه نفسه، وحظيت مطاردته يومها بتغطية إعلامية واسعة النطاق.