«أوتو سيزون».. 24 ساعة تحبس الأنفاس في دبي

أجواء حماسية ومنافسات تحبس الأنفاس، تشهدها حلبة «دبي أوتودروم» في الأيام الأخيرة من مهرجان دبي للتسوّق، بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة الأولى من «أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوّق» التي تحمل مفاجآت بالجملة من عالم السيارات، والسرعة، والتكنولوجيا وتجارب التحمل في سباق الـ24 ساعة x أوتو سيزون، الذي تتنافس فيه أكثر 40 دولة وما يزيد على 80 فريقاً عالمياً تحمل تواقيع كبريات شركات السيارات الرائدة في مجال سباق السيارات حول العالم.

وفي الوقت الذي حرص الجميع على متابعة التحضيرات النهائية للسباق، والاطلاع على تفاصيل مشاركة متنافسيه على الريادة، بدا واضحاً الجهد الكبير الذي بذلته الجهات الداعمة للحدث، لتأمين الأجواء، وتسهيل مهمة الفرق التقنية، وحسن تنظيم الحدث الذي يمتد 24 ساعة متواصلة حافلة بالإثارة والتشويق والتوقعات، فيما شهدت الشوارع المؤدية إلى الحلبة في «موتور سيتي» أجواء كرنفالية استثنائية، كرستها حشود عشاق السباقات والسيارات الفارهة.

20 عاماً

في لقائه مع «الإمارات اليوم» أكد مدير عام حلبة «دبي أوتودروم» فيصل السهلاوي، أن هذا السباق يتزامن مع الاحتفالات الخاصة بالذكرى الـ20 لانطلاق الحلبة، وترافق هذا العام مع احتفالات ومسيرات جماهيرية تفاعلية في أرجاء المدينة، مضيفاً: «يتناوب على المشاركة في هذا السباق، نخبة من أفضل السائقين وفرق السباق، الذين يتبارون في تجارب التحمل التي تستمر 24 ساعة متواصلة تبدأ صباح اليوم السبت وتستمر لغاية يوم غد الأحد، ضمن أجواء من الحماسة والمتابعة الجماهيرية العالية من مختلف فئات الجمهور». وتابع: «لدينا مشاركات من أكثر من 40 دولة، وتواقيع أكثر من 80 فريقاً وسائقاً عالمياً محترفاً حرصوا على القدوم إلى الإمارات للمشاركة في هذه النوعية من السباقات الشتوية العالمية»، مؤكداً أن دبي أصبحت مركزاً مهماً لهذه السباقات التي تحصد متابعة جماهيرية موسعة.

فعاليات بالجملة

من جهته، أكد مساعد أول مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في مهرجان دبي للتسوق عبدالحكيم عبدالله، مجانية حضور النسخة الأولى من هذه الفعالية، مضيفاً: «تأتي فعالية (أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق) لتلبي متطلبات عشاق السيارات والعائلات ومحبي المغامرات على حد سواء، من السيارات الكلاسيكية، إلى نماذج المركبات المستقبلية، وذلك، من خلال مجموعة من الفعاليات الجماهيرية التي تستمر في مختلف أرجاء دبي من 1 إلى 12 يناير الجاري».

وأشار عبدالله إلى التجهيزات والإمكانات الكبيرة التي وفرتها حلبة «دبي أوتودروم» للراغبين بالمشاركة في هذا الحدث، قائلاً: «تم تخصيص أماكن خاصة للتخييم تتيح للمشاركين والجمهور على حد سواء، فرصة التدرب والتعرف إلى مراحل هذا السباق العالمي، إلى جانب الأيام المفتوحة التي تقدمها الحلبة للمشاركين لرفع جاهزيتهم وتحقيق أفضل النتائج».

تجربة مشوقة

وحول مشاركته في السباق، قال المتسابق الروسي ميرو فيبو لـ«الإمارات اليوم»: «متحمس لمشاركتي الأولى في سباق الـ24 ساعة، الذي أعتبره خطوة رائدة وتجربة مشوقة بكل المقاييس، نخوضها اليوم أنا وابني مع فريق من المتنافسين من العاصمة التشيكية براغ، الذين سيتبادلون القيادة على امتداد يوم كامل دون توقف»، وحول مستويات المنافسة، أكد ميرو فيبو أنه «رغم ضراوة المنافسة، نأمل تحقيق الفوز ونتمسك بالأمل في قيادتنا المحترفة وسيارتنا عالية الإمكانات من صنف (فيراري 296 - جي تي ثري) التي سنكتسح بها السباق».

منافسات صعبة وقوية

من جهته، أكد ابنه المتسابق ماتوش فيبو «شاركت سابقاً في تجارب سباقات السيارات وخضت أحدها في عام 2023 في دبي، ولكن لم يحالفني الحظ بسبب عطل مفاجئ في سيارتي، لكنني عازم هذه المرة، على تعويض خسارتي والفوز في هذه الفعالية العالمية الكبيرة والناجحة ذات المنافسات الصعبة والقوية التي يشارك فيها ما يقارب 30 مركبة من نمط مركبتنا (فيراري 296 - جي تي ثري) نفسه، الأمر الذي سيضاعف التحدي بيننا».

تجربة فريدة

السائق جوزيف كراو، الذي يخوض بدوره تجربة التحمل في دبي أوتودروم، وصف مشاركته بالقول: «سعيد بالعودة مجدداً إلى تجارب دبي الفريدة ومسابقاتها الشيقة التي تجمعنا كل مرة في لقاءات أكثر من رائعة مع متسابقين من حول العالم، وبعد فوزنا في عام 2019 بالمركز الثالث، عازمون اليوم على تحقيق مراتب أكثر تقدماً من الماضي». وأضاف: «جاهزيتنا كاملة وتوقعاتنا عالية وعيننا على الريادة، بالاعتماد على حرفية سائقينا وقدرتهم الكبيرة على تحمل مصاعب المهمة وتحدياتها».

تسهيلات وتنظيم محترف

لم يخفِ المتسابق العالمي، البلجيكي فان رومباي الذي يسابق عن علامة السيارات الرياضية الفاخرة «أستون مارتن»، حماسته الدائمة لزيارة دبي، والمشاركة في سباقاتها العالمية التي باتت علامة فارقة في المجال، مؤكداً إعجابه بالتنظيم المحترف والإمكانات العالية التي سخرت للحدث، قائلاً: «يرجع ألق هذه الفعالية الناجحة إلى الحرفية العالية للفرق التنظيمية، وكفاءتها وخبرتها الطويلة التي انعكست على تفاصيل الحدث، وجاهزية مشاركيه والإمكانات التي وفرها الفريقان الفني والتنظيمي، لتسهيل مهمة المتبارين، وتوفير كل آليات الراحة لهم لإثبات جدارتهم على الحلبة».

فرصة لا تعوض

قالت نور شريف، التي رصدتها «الإمارات اليوم» توثق اللحظة، إن شغف ولدها «إيمار» بسباق السيارات، قادها معه إلى هنا، وتابعت: «هذه ليست المرة الأولى التي نحرص فيها على المشاركة في هذه الفرصة التي لا تعوض لمشاهدة أهم سيارات السباق العالمية الفارهة، ولقاء نخبة من نجوم هذه الرياضة العالمية الشهيرة، في الوقت الذي حرصت مع ابني (إيمار) على التقاط أجمل الصور التذكارية وتوقيعات عدد من النجوم الحاضرين».

ميرو فيبو:

. متحمس لمشاركتي الأولى وتجربة مشوقة بكل المقاييس نخوضها اليوم أنا وابني ونتمسك بالأمل.

ماتوش فيبو:

. شاركت سابقاً ولكن لم يحالفني الحظ بسبب عطل في سيارتي، لكنني عازم على تعويض خسارتي.

جوزيف كراو:

. سعيد بالعودة مجدداً إلى تجارب دبي الفريدة ومسابقاتها الشيقة التي تجمعنا كل مرة.