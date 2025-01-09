أمريكية تطعن والدها حتى الموت وتختلق قصصاً عن موته

استجابت الشرطة الأمريكية لمكالمة حوالي الساعة 9.30 مساءً يوم الجمعة من فتاة تبلغ عن احتمال وفاتها ووالدها داخل الشقة التي يقيمان فيها، وفقًا لشرطة شمال لاس فيجاس.

وأضافت المتصلة أن هنالك دماء بجوار جثة والدها وأنها تعتقد أن شخصًا ما ربما اقتحم المنزل.

ووجد الضباط الذين وصلوا إلى المبنى رجلاً يبلغ من العمر 55 عامًا ميتًا تم تحديده على أنه والد الفتاة، جيمس والدي. وكان الأب قد اتصل بالشرطة في وقت سابق من يوم الجمعة للإبلاغ عن هروب ابنته التي عثر عليها الضباط وأعادوها إلى المنزل.

وفي مسرح الجريمة، قدمت الفتاة قصصًا مختلفة عما حدث قبل وفاة والدها.

ووفق ما صرحت به الملازمة آن تايلور من الشرطة: "استجوب المحققون الابنة التي قدمت معلومات حول خلاف مع والدها في وقت سابق من ذلك المساء". وهو خلاف يتعلق " بإجراءات تأديبية اتخذها الأب" وفقا لصحيفة "مترو". ولم يجد المحققون أن الفتاة تعرضت لأي ضرر "كبير" ولم تكن هناك علامات على دخول الشقة عنوة.

واعترفت الفتاة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، لاحقًا بطعن والدها. كما وجد المحققون تاريخًا للمكالمات المحلية إلى العنوان، بما في ذلك حادثة 13 ديسمبر حيث ضربت الفتاة والدها وألحقت به إصابات مرئية، مما أدى لاعتقالها لكشف ملابسات القضية.