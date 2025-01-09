دراسة: هذا الوقت المناسب لشرب القهوة

‎أفادت دراسة جديدة بأنه يمكن أن تكون للقهوة آثار صحية سلبية على الجسم، ولكن شربها، في وقت معين من اليوم، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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وقام العلماء لأول مرة بدراسة تأثير شرب القهوة على الصحة، وخلال التحليل، درس العلماء طعام وحياة 40 ألف شخص، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن الأشخاص الذين يشربون القهوة فقط في الصباح يعانون بشكل أقل من أمراض القلب والأوعية الدموية وتطور السرطان.

وأشار العلماء إلى أن هذا الارتباط لم يلاحظ بين أولئك الذين شربوا القهوة طوال اليوم.

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وأكد العلماء أن نتائج العمل أخذت في الاعتبار عوامل مهمة، بما في ذلك الوراثة والأمراض المزمنة والعادات الغذائية.

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وفي وقت سابق، قالت خبيرة التغذية، داريا روساكوفا، إن القهوة الطبيعية المستخرجة من حبوب عالية الجودة يمكن أن تنشط وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان، بل إن بعض الإضافات يمكن أن تعزز فوائدها، وفقا لها، يمكنك إضافة الفلفل أو القرفة إلى المشروب.