المهرّج «بوفّو».. يفارق الحياة «بسلام أثناء نومه»

توفي الجمعة الماضية عن 74 عاماً، في فرنسا، المهرّج والكاتب هوارد بوتن، المعروف بشخصيته المسرحية «بوفّو» Buffo، على ما أفادت شريكة حياته ومترجمة مؤلفاته، جاكلين أوييه، مؤكدة ما أوردته مجلة «لوبوان».

وقالت أوييه إن الفنان الأميركي - المولود عام 1950 في ديترويت بالولايات المتحدة، وكان يعاني مرض الزهايمر - فارق الحياة «بسلام أثناء نومه» في دارته بمدينة بلومودييرن في شمال غرب فرنسا.

واشتهر هوارد بوتن، المتحدر من عائلة ليتوانية هاجرت إلى الولايات المتحدة، بشخصية المهرّج «بوفّو» الذي كان بوجهه الأبيض وأنفه الأحمر وقفّازَيه وحذائه الأسود الطويل، يُضحك جمهوره بوصلاته التمثيلية الصامتة، وحركاته الراقصة وتعابير وجهه.