وفاة باسكال لينيه الكاتب الأكثر أناقة في باريس

توفي في باريس، عن 82 عاماً، الكاتب الفرنسي الشهير، باسكال لينيه، الذي اشتهر في الأوساط الثقافية بأنه الكاتب الأكثر أناقة في باريس، إضافة إلى كونه كاتباً مرموقاً حاصلاً على جائزتَي «ميديسيس» و«غونكور» الأدبيتين.

وقالت زوجته، صوفي لينيه، إن زوجها الذي كرّس حياته للكتابة والتصوير الفوتوغرافي أيضاً «رحل بالأناقة التي ميّزته على الدوام»، تاركاً في رصيده نحو 40 كتاباً، من بينها 30 رواية، بعد 50 عاماً من إصداره «لا دانتيليير»، ونال لينيه عام 1971 جائزة ميديسيس الأدبية المرموقة عن «ليرّيفولوسيون»، ثم أتبعها بعد ثلاث سنوات بنيله جائزة غونكور عن «لا دانتيليير»، والروايتان صدرتا عن دار «غاليمار» للنشر.

تُرجِمَت «لا دانتيليير» إلى لغات عدة، واقتُبِس منها فيلم سينمائي عام 1977، شكّل بداية لمسيرة الممثلة إيزابيل أوبير التي جسّدت دور الفتاة.