القرية العالمية تتألق بعروض طائرات «الدرون» في رأس السنة

دشنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، سبعة عروض رائعة لطائرات «الدرون»، تزامنت مع سبع إطلاقات للألعاب النارية مذهلة زيّنت سماء الوجهة مع كل عد تنازلي احتفالاً برأس السنة الجديدة، وأضافت القرية ولأول مرة عرض طائرات «الدرون» إلى فعاليات رأس السنة، وسط احتفالات متنوّعة شملت عروضاً مباشرة على المسرح الرئيس بما فيها عرض «دي جي» موسيقي مبهر، والعديد من العروض الترفيهية التي ستجول أرجاء القرية العالمية.

وترسيخاً لمكانتها وجهةً رئيسةً لاستكشاف التنوع الثقافي واستقبال الضيوف من جميع أنحاء العالم، قدّمت القرية عروض طائرات «الدرون»، بحيث حمل كل عرض منها رسالة «كل عام وأنتم بخير»، إلى جانب عروض الألعاب النارية المذهلة، إعلاناً بقدوم السنة الجديدة، حسب التوقيت المحلي في مناطق مختلفة حول العالم.