العبار يروي قصصاً ملهمة عن دبي في «قمة المليار متابع»

كشفت «قمة المليار متابع»، أول قمة متخصصة في تشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، والأكبر من نوعها على مستوى العالم، عن انضمام المؤسّس عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار، محمد علي العبّار، إلى قائمة المتحدثين الرئيسين في القمة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتشارك فيها نخبة من أهم قادة الشركات العالمية، وأبرز المؤثرين وصناع المحتوى العالميين.

وأعلنت «القمة» انضمام «إعمار» إلى قائمة الشركاء الاستراتيجيين للنسخة الثالثة التي تستضيفها دولة الإمارات من 11 إلى 13 يناير المقبل، في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل في دبي، تحت شعار: «المحتوى الهادف».

ويتابع حسابات «إعمار» و«برج خليفة» أكثر من خمسة ملايين متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض محمد العبّار خلال «القمة»، مسيرته في مجال الاستثمار وتطوير الأعمال وإطلاق المشروعات الرائدة، وكيف تمكّن من الانطلاق بشركة «إعمار» التي أسسها في عام 1997 لتصبح إحدى أهم شركات التطوير العقاري في المنطقة والعالم.

وأعرب العبّار عن تطلعه - من خلال الشراكة مع «قمة المليار متابع» - إلى الإسهام في إبراز دولة الإمارات كوجهة رائدة في الاستثمار العقاري والسياحي، وخلق محتوى إبداعي يعكس تميز مشروعات «إعمار» وحضورها القوي في المشهد الإعلامي الجديد، معبراً عن سعادته بأن تكون «إعمار» جزءاً من نجاح المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في تنظيمه لـ«قمة المليار متابع»، التي تجمع أبرز المؤثرين وصناع المحتوى والعقول المبدعة، من مختلف أنحاء العالم، تحت سقف واحد في الدولة.

وأضاف أن الشراكة مع «القمة» تمثّل فرصة مميزة أمامهم لترسيخ حضور شركة «إعمار» في الأنشطة الإبداعية التي تزخر بالفرص والكفاءات الشابة، والتي يمكن أن تسهم في تعزيز ربط العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل التجزئة والضيافة والترفيه والعقار وغيرها، بالتحولات الرقمية الحديثة والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق انتشار أكبر، والوصول إلى جمهور أوسع، من خلال إلهام الجيل الجديد من صناع المحتوى والمؤثرين، وتشجيعهم على استخدام مشروعات «إعمار» كأيقونات عالمية تسهم في رواية قصص ملهمة عن تطور دبي.

وتهدف الشراكة بين «قمة المليار متابع» وشركة «إعمار» إلى دعم صناع المحتوى وتعظيم تأثيرهم، عبر إطلاعهم على أحدث المستجدات التي تشهدها قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والعقارات، والتحولات الرقمية التي تؤثر فيها، ودعم التحول الرقمي في القطاع العقاري، ما يؤدي إلى الارتقاء بصناعة المحتوى الهادف، من خلال التعاون مع المؤثرين وصناع المحتوى لإنتاج محتوى مرئي يجذب السياح والمستثمرين والعملاء، ويعمل على تعزيز العلامة التجارية لـ«إعمار»، ويسهم في استقطاب مستثمرين دوليين وشركاء جدد، وإقامة شراكات جديدة من شأنها مضاعفة حجم سوق الاقتصاد الإبداعي، وزيادة إسهامه في تسريع خطط التنمية الشاملة في المنطقة والعالم.

وتعد «إعمار» إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال التطوير العقاري، وهي من أكبر مطوري العقارات في دولة الإمارات، وتشتهر بتطويرها للمشروعات العقارية العملاقة مثل «برج خليفة» أطول مبنى في العالم، و«دبي مول» أكبر مركز تسوق في العالم.

محطات

تتوزع أنشطة محمد العبار الاستثمارية بين العقارات، وتجارة التجزئة، والضيافة والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والأغذية والمشروبات، فهو مؤسس موقع «نون.كوم» الذي أطلقه عام 2017 وأصبح منصة التجارة الإلكترونية الأولى في المنطقة، والتي تمتاز بنظام بيئي رقمي متكامل، ورئيس مجلس إدارة شركة «إيغل هيلز»، ورئيس مجلس إدارة مجموعة «أمريكانا».

. 5 ملايين متابع لحسابات «إعمار» و«برج خليفة» على «مواقع التواصل»