يوسف أحمد يتغزل بـ «رمال ليوا» في أغنية جديدة

تزامناً مع مهرجان ليوا الذي يتضمن برنامجاً يمزج بين المغامرة والتراث والتجارب المُلهمة، أطلق الفنان يوسف أحمد عمله الغنائي الجديد بعنوان «رمال ليوا» احتفاءً بالمهرجان الذي يعد من أبرز المحطات التراثية والثقافية التي تفوح بعبق التاريخ، وتبرز التناغم في منطقة ليوا ذات الطبيعة الخلابة.

«رمال ليوا» كتب كلماتها الشاعر عبدالعزيز بني حماد، فيما قام بتلحينها وتوزيعها موسيقياً خالد بن خادم، ومكس وماستر حميد العوضي، وشارك بالعمل كورال مجموعة الوطن الفنية.

ومن كلمات الأغنية: «ترسم على رمال ليوا نقش مشيتها.. وعيونها ليل طوّل في غـياهيبه».

ويجمع «رمال ليوا» ما بين نغمات الحب والصوت العذب، على وقع أجواء ليوا الآسرة، برمالها وهوائها النقي، والمغامرات. وأطلقت أغنية «رمال ليوا» على قناة الفنان يوسف أحمد على «يوتيوب» ، وعلى كل المتاجر الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي ومحطات إذاعية وفضائيات خليجية وعربية.