مهرجان خورفكان البحري ينطلق بـ «لؤلؤ في قلب الإمارات»

انطلقت أول من أمس، فعاليات النسخة الثانية من مهرجان خورفكان البحري الذي ينظمه نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، على شاطئ خورفكان.

وشهد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان، حفل افتتاح المهرجان.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، خالد جاسم المدفع، إن مهرجان خورفكان ليس مجرد حدث عابر، بل هو احتفال بالثقافة والتراث البحري الذي يعكس تاريخ الدولة العريق، ويُعبر عن رؤية الشارقة في تعزيز مكانتها في هذا المجال للحفاظ على الهوية الثقافية، وفق رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضاف أن المهرجان يتيح فرصة للزوار للاستمتاع بعروض بحرية مثيرة، وحِرف يدوية أصيلة، وفعاليات بحرية حديثة، إلى جانب وجود أنشطة ثقافية وترفيهية تجسد هوية مدينة خورفكان الجميلة.

ورحب المدفع بالدول المشاركة في المهرجان البالغ عددها ثماني دول، مشيراً إلى أنها ستضيف بعداً خاصاً للحدث، وتسهم في تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين مختلف الدول.

وشاهد حضور حفل افتتاح المهرجان عرضاً مسرحياً بعنوان «لؤلؤ في قلب الإمارات» من تقديم سجايا فتيات الشارقة، علاوة على أوبريت بعنوان «محاكاة الحياة البحرية في مدينة خورفكان».

وعقب حفل الافتتاح، اطلع الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، على ما تضمنته الأجنحة المشاركة في المهرجان والتي تعرض الصناعات التقليدية والمتاحف البحرية والمنتجات الغذائية والصناعية التراثية.

ويقدم مهرجان خورفكان البحري في نسخته الثانية، والذي يستمر حتى الخامس من يناير المقبل، عدداً كبيراً من الأنشطة والفعاليات التراثية والحديثة المتنوعة، مثل الحرف البحرية التقليدية، وصناعة السفن، وصناعة المراسي البحرية، وغزل الشباك والأشرعة، وصناعة القراقير. كما تتضمن أيام المهرجان عدداً من مسابقات صيد الأسماك، وبطولة الإمارات للشواحيف، إضافة إلى بطولة الفورمولا4، والتجديف الحديث والأولمبي والكاياك.