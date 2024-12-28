أغنية من البوسنة والهرسك على قائمة التراث الثقافي غير المادي

يؤدي الفنان الشعبي إنيس سلمان أغنية «سيفدالينكا» كل يوم جمعة، وهي شكل قديم من أغاني الحب في البوسنة والهرسك، وأدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) هذا الشهر على قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي.

وغالباً ما يُشار إلى الأغنية باسم «بلوز البلقان»، وهي أغنية حب حزينة يعود تاريخها إلى القرن الـ16، وتمزج بين الشعر الشفوي باللغة السلافية الجنوبية وموسيقى الإمبراطورية العثمانية.

وسلمان من الموسيقيين القلائل الذين يحافظون على بقاء التقاليد القديمة.

وانتقلت «سيفدالينكا»، التي غالباً ما تغنى من دون موسيقى أو بآلات تقليدية مثل العود، من جيل إلى جيل عن طريق الغناء في التجمعات العائلية. ونالت الأغنية شهرة عالمية في السنوات القليلة الماضية.