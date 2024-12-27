تقرير يُحذر من الإفراط في تناول الشوكولاته.. قد يسبب الوفاة

حذّرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية من الإفراط في تناول الشوكولاته؛ لأنه يؤدي إلى زيادة الوزن وتسوس الأسنان وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2، وارتفاع الكوليسترول في الدم.

وأضافت أن الشوكولاته يمكن أن تسبب الوفاة إذا كنت تأكل كمية تزيد على الحد الصحي؛ إذ أوضحت أنها تحتوي على "ثيوبرومين"، وهو مركب قلوي يمكن أن تكون كميات كبيرة منه سامة.

وذكر الدكتور نافيد صالح، في منشور لموقع "فسيولوجي توداي": "يتداخل الـ(ثيوبرومين) مع الجهاز العصبي والجهاز التنفسي ونظام القلب والأوعية الدموية، فيعمل على توسيع الأوعية، ويؤدي إلى زيادة التبول".

وأضاف: "تناولها بكميات عالية جداً، يمكن أن يسبب زيادة معدل ضربات القلب، والتعرق، والارتعاش، وفقدان الشهية، والصداع الشديد والانخفاض في ضغط الدم".

ووفقاً للتقارير، فإن 1000 مليجرام تُعد جرعة سامة من الـ"ثيوبرومين"، والشخص الذي يزن 150 رطلاً (نحو 68 كيلوجراماً) يتعين عليه تناول نحو 68000 مليجرام من الـ"ثيوبرومين" ليصاب بالتسمم.

وتختلف كميات الـ"ثيوبرومين" حسب نوع الشوكولاته، فلن تجد كثيراً منه في الشوكولاته البيضاء، ولكن هناك مزيداً في شوكولاته الحليب (2.4 مليجرام من الثيوبرومين لكل جرام من الشوكولاته)، والشوكولاته الداكنة (5.5 مليجرام لكل جرام).

وأضافت الصحيفة أن الحيوانات يمكن أن تتأثر سلباً إذا تناولت كمية كبيرة من الثيوبرومين.