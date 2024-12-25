صحة القلب: السر في 5 أطعمة نباتية

اكتشف فريق علمي إسباني أن أقصى فائدة للقلب والأوعية الدموية تأتي من تناول خمسة أطعمة نباتية وهي: زيت الزيتون والعنب والثوم وإكليل الجبل والزعفران.

وتشير مجلة Food Bioscience، إلى أن العلماء درسوا وحللوا آلية تأثير وكذلك البيانات قبل السريرية والسريرية، للمركبات الرئيسية النشطة بيولوجيا التي حصلوا عليها من مجموعة النباتات التي تشكل جزءا من النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط.

وقد ركز الباحثون اهتمامهم على ستة أنواع من النباتات النمطية ومكوناتها الرئيسية النشطة: الثوم (ثنائي كبريتيد ثنائي الأليل، الأليسين، السيستاين-S) والزعرور (زعرور الأودية، الكيرسيتين، أبيغينين وحمض الكلوروجينيك) والزعفران المزروع (الكروسين، السفرانال) وزيت الزيتون الأوروبي (حمض الأوليك، والأوليوروبين، والهيدروكسيتيروسول، والأولياسين)، وإكليل الجبل ( أحماض الروزمارينيك والكارنوسيك) والعنب (ريسفيراترول).

ودرس الباحثون بالتفصيل أهم الخصائص الدوائية لهذه النباتات، بما فيها خصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات وموسعة للأوعية الدموية، وكذلك تأثيرها على استقلاب الدهون.

وأظهرت النتائج أن الاستهلاك المشترك للعنب والزعفران وزيت الزيتون وإكليل الجبل والثوم قد يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات الدماغية.

ويعتقد فريق البحث أن المستخلصات الفردية من هذه الأطعمة توفر فوائد صحية كبيرة، لكن استهلاكها معا قد يعزز التأثير العلاجي بسبب "تأثير المصفوفة".

وهذا يعني أن المكونات الغذائية يمكن أن تغير فعالية كل مستخلص، ما يعزز أو يضعف خصائصه الفردية. وفهم هذا التفاعل ضروري لتحسين الاستخدام العلاجي لهذه المستخلصات النباتية في سياق النظام الغذائي.