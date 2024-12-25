في بيروت.. يدهس عنصر أمن ويحمله فوق سيارته ويفر!.. فيديو

انتشر مقطع فيديو يظهر إقدام أحد الأشخاص على صدم عنصر أمن في العاصمة اللبنانية، والفرار من بعدها، وذلك كما ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية.

وسارعت فرق الإنقاذ بنقل المجني عليه إلى مستشفى الجامعة الاميركية ببيروت.

وأوضحت "النهار" أن شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي اللبناني أعلنت أنّه تم توقيف المجرم الذي تعمّد صدم ومحاولة قتل أحد عناصر الأمن، وسط بيروت في أثناء تأديته مهامّه، وفرّ هارباً.

