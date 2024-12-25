سمنة الأطفال : قلة النشاط والأجهزة الالكترونية في "قفص الاتهام"

أصبحت السمنة بين الأطفال مشكلة خطيرة لأنها يمكن أن تؤدي إلى عواقب صحية مختلفة، واضطرابات نفسية وعاطفية مستقبلا.

وتقول الدكتورة رسلانا أحمدوفا أخصائية الغدد الصماء للأطفال: "أحد الأسباب الرئيسية للسمنة بين الأطفال هو اختلال توازن استهلاك الطاقة وإنفاقها لأن الاستهلاك المفرط للأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والدهون المحتوية على سعرات حرارية عالية، وكذلك الإفراط في تناول الطعام في المساء يسبب زيادة الوزن. كما أن عادات الأكل السيئة والوجبات غير المنتظمة تلعب دورا في ذلك. ومن أسباب السمنة بين الأطفال - قلة النشاط البدني لأنه كلما زاد الوقت الذي يقضيه الطفل أمام شاشة الكمبيوتر وقلة ممارسته للرياضة، زاد خطر الإصابة بهذه المشكلة".

قلة النوم

ووفقا لها، تؤثر قلة النوم أيضا في زيادة الوزن، حيث تبين أن الأطفال الذين ينامون أقل من المطلوب يرتفع لديهم مستوى هرمون الغريلين - الهرمون المحفز للشهية، ما يعزز زيادة الوزن.

وتقول: "يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى مشكلات في عملية التمثيل الغذائي وتطور السمنة".

وتشير الطبيبة إلى أن للسمنة العديد من المخاطر الصحية، بما فيها ارتفاع مستوى ضغط الدم، وحصى في المرارة، ومرض الجزر المعدي المريئي، فضلا عن مشكلات في مرحلة البلوغ والجهاز العضلي الهيكلي.

وتقول: "يمكن أن تسبب السمنة في مرحلة المراهقة اضطرابات نفسية وعاطفية مثل الاكتئاب واضطرابات الأكل. لذلك من المهم أن يستشير آباء الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن الأطباء على الفور للحصول على رعاية طبية مؤهلة".

الوقاية من السمنة

ووفقا لها، يجب أن تبدأ الوقاية من السمنة في مرحلة الطفولة المبكرة. وذلك باتباع تغذية متوازنة وممارسة النشاط البدني بانتظام. كما من الضروري إشراك الطفل في الألعاب النشطة والمشي في الهواء الطلق وممارسة التمارين الرياضية، والتقليل من وقت الجلوس على الأجهزة الالكترونية.

وتقول: "ينبغي تشجيع الطفل على تناول الأطعمة الصحية- الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان وأطعمة قليلة الدسم. كما من المهم تجنب تناول الوجبات السريعة وتناول وجبة العشاء في وقت متأخر".