«هوندا» و«نيسان» على طريق الاندماج

توصّل صانع السيارات الياباني «هوندا»، ومنافسه المأزوم «نيسان»، أمس، إلى اتفاق على بدء محادثات ترمي إلى اندماج الشركتين، في محاولة للحاق بالمنافسة الصينية والأميركية في مجال السيارات الكهربائية، ويمكن للتعاون بين الشركتين أن ينشئ ثالث أكبر صانع للسيارات في العالم.

لكن الرئيس التنفيذي لـ«هوندا» شدّد على أن الاتفاق ليس خطة إنقاذية لـ«نيسان» التي أعلنت، الشهر الماضي، إلغاء آلاف الوظائف، وتراجع صافي أرباحها في النصف الأول من العام 93%.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«هوندا»، توشيهيرو ميبي، للصحافيين «هذه ليست خطة إنقاذ»، مشيراً إلى أن أحد شروط الاندماج ينص على إنجاز «نيسان» خطتها «التحولية».

وتواجه شركات عدة لتصنيع السيارات صعوبات بسبب تراجع المبيعات والمنافسة الشديدة في العديد من الأسواق، لاسيما في الصين، إذ يحقق صانعو السيارات الكهربائية على غرار «بي واي دي» نتائج جيّدة على خلفية نمو الطلب على المركبات الأقل تلويثاً.