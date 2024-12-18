«دبي للمهرجانات والتجزئة» تكشف عن جدول أعياد واحتفالات دبي لعام 2025

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2025، الذي يضم برنامجاً حافلاً بالمهرجانات والفعاليات والأنشطة التي تُقام في جميع أنحاء الإمارة لتعزيز مكانة المدينة وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام، وتنشيط الأسواق وقطاع التجزئة، ويوفر برنامج العام المقبل من المهرجانات والفعاليات مجموعة استثنائية من تجارب التسوّق والترفيه والفعاليات الثقافية التي تُلبي جميع الأذواق والاهتمامات لسكان دبي وزوّارها على حدٍ سواء.

وانسجاماً مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، وجعلها أفضل وجهة للعيش والعمل والزيارة، يستند تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2025 إلى هذه الرؤية من خلال إقامة 18 مهرجاناً وحدثاً مميزاً، بما فيها مهرجان دبي للتسوّق الشهير، أكبر وأطول مهرجانات التسوق السنوية استمرارية في العالم، ومفاجآت صيف دبي، و«رمضان في دبي»، الحملة المخصصة للاحتفاء بالمجتمع وروح التكاتف والعطاء، و«العيد في دبي»، المناسبة المهمة التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم.

وفي السياق نفسه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «انسجاماً مع الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للفعاليات، أعددنا تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2025 بكل عناية، ليشمل مجموعة من المهرجانات والحملات الموسمية على مدار العام، وحرصنا على أن يُلبي التقويم اهتمامات المواطنين والمقيمين ويعكس التنوّع السكاني في الإمارة، إضافة إلى مراعاة أذواق المسافرين سواء بغرض العمل أو الترفيه. ويهدف هذا النهج إلى تمكين دبي من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الزيادة المتوقعة في عدد الزوار خلال العام المقبل، كما يدعم نمو الأعمال والشركات المحلية من خلال عقد الشراكات المهمة مع شركائنا والجهات المعنية الرئيسة في دبي، ويعزز جاذبية الإمارة وجهة رائدة للتسوق والسياحة والترفيه، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

ويشهد تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة مشاركة ما يزيد على 1000 علامة تجارية و4000 متجر سنوياً، وهو التقويم الأول من نوعه الذي يواكب احتياجات القطاع، ويضع توجهات تجارة التجزئة في المنطقة.

«دبي للتسوّق»

يستمر مهرجان دبي للتسوق بدورته الـ30، الأكثر تميزاً وروعة في تاريخ المهرجان، ليوفر أفضل تجارب التسوق والفعاليات العائلية والترفيهية التي تقدمها دبي خلال موسم الشتاء، وتشمل فعاليات الدورة المرتقبة من المهرجان برنامجاً حافلاً من الحفلات الموسيقية الحية، والعروض الترفيهية الاستثنائية، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات المشوّقة التي تقدمها دبي.

رأس السنة الصينية

من 24 يناير إلى الثاني من فبراير تعمّ الاحتفالات بحلول السنة الصينية الجديدة، ويتضمّن البرنامج مجموعة متنوّعة من الفعاليات الترفيهية الحية والعروض الترويجية المميزة، إلى جانب الألعاب النارية.

التخفيضات النهائية

تتيح هذه التخفيضات للمتسوقين فرصة أخيرة للحصول على منتجاتهم المفضلة خلال مهرجان دبي للتسوق، حيث تقدم المتاجر ومراكز التسوق في مختلف أنحاء دبي عروضاً مميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، وتراوح قيمة التخفيضات النهائية خلال مهرجان دبي للتسوق بين 25% و90%، وتشمل أكثر من 3000 متجر في مختلف أنحاء دبي.

دبي للموضة

يعزّز موسم دبي للموضة مكانة دبي وجهة رائدة توفر أحدث التوجهات في قطاع التجزئة، ويمنح المتسوقين في المنطقة فرصة حصرية لاقتناء أحدث منتجات الأزياء والموضة لموسم الربيع والصيف، ضمن عدد من المتاجر التي تحمل أسماء علامات تجارية عالمية في مراكز التسوق الفخمة في الإمارة. وفي الربعين الأول والثاني من عام 2025 سيتم إطلاق تشكيلة الربيع/الصيف، فيما في الربعين الثالث والرابع من عام 2025 سيتم إطلاق تشكيلة الخريف/الشتاء.

«رمضان في دبي» و«العيد في دبي»

تم استلهام «رمضان في دبي» من القيم التي يعبّر عنها شهر رمضان المبارك، وتشجع هذه المبادرة الثقافية (من 28 فبراير - 6 أبريل) على مشاركة المجتمعات المحلية وزوار المدينة في الاحتفاء بقيم الشهر الفضيل عبر مجموعة من الأنشطة والاحتفالات.

وبعد نهاية الشهر المبارك، يحتفل الجميع بعيد الفطر السعيد وسط أجواءٍ تملؤها قيم العطاء والتكاتف، حيث يتم تنظيم العديد من الفعاليات والأجواء الاحتفالية ضمن احتفالات «العيد في دبي»، وتنتشر الأضواء والزينة في جميع أنحاء دبي.

التخفيضات الكبرى

تمتد فعالية التخفيضات الإلكترونية الكبرى المرتقبة على مدار ثلاثة أيام، وتتيح للمتسوقين عبر الإنترنت الاستفادة من تخفيضات حصرية تبدأ من 30%، وتصل حتى 95% على العديد من المنتجات المختلفة.

«الألعاب والرياضات الرقمية»

تعزّز الفعالية مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للألعاب والرياضات الرقمية بفضل ما تحتضنه من فعاليات وأنشطة في جميع أنحاء الإمارة، وتستمر على مدار 17 يوماً، من 25 أبريل حتى 11 مايو، ما يتيح للجمهور والمشاركين الاستمتاع بتجارب الألعاب الرقمية، وبطولات الرياضات الرقمية الشيقة، ومن جهة أخرى، تنطلق سلسلة من المبادرات التعليمية القيّمة في المدارس ابتداءً من يناير 2025، تليها أيام تثقيفية خاصة في «جيم إكسبو»، حيث تنطلق «قمة جيم إكسبو» يومَي السابع والثامن من مايو 2025، يليها معرض «جيم إكسبو» من التاسع حتى 11 مايو في قاعتَي زعبيل (2) و(3) في مركز دبي التجاري العالمي.

العيد في دبي «عيد الأضحى»

عيد الأضحى المبارك مناسبة للاحتفال والعطاء وتعزيز مشاعر الألفة، حيث تحتضن دبي من الثاني إلى الثامن من يونيو 2025 العديد من الفعاليات، بدءاً من الأنشطة العائلية ووصولاً إلى العروض التي تجسّد معاني هذه المناسبة المميزة.

مفاجآت صيف دبي

تتيح مفاجآت صيف دبي، من 27 يونيو حتى 31 أغسطس 2025، إمكانية استكشاف آلاف العروض والأنشطة الممتعة، حيث يكون سكان وزوار دبي على موعد مع فرص تسوق عالمية المستوى، إضافة للعروض وتجارب الترفيه والطعام المذهلة، إلى جانب الكثير من الأنشطة الجديدة والمشوّقة.

موسم العودة إلى المدارس

فترة العودة إلى المدارس هي من أكثر المواسم تشويقاً في السنة، من الرابع إلى 28 أغسطس 2025، حيث تتيح للأهل مشاركة مشاعر الحماسة لدى أطفالهم لبدء عام دراسي جديد، وشراء الملابس والمستلزمات المدرسية.

التخفيضات النهائية لصيف دبي

تقدم التخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي في أغسطس 2025 العديد من الأسعار المخفضة، التي تصل إلى 90% على مختلف المنتجات التي توفرها العلامات التجارية الرائدة.

مهرجان دبي للمفروشات

يقدّم مهرجان دبي للمفروشات من الثالث إلى 16 أكتوبر 2025 تخفيضات وعروضاً ترويجية مميزة على منتجات الأثاث المنزلي، ما يوفر فرصة مميزة للراغبين في شراء أثاث لمنازلهم أو إضافة لمسات من التجديد على المنزل .

مهرجان الأضواء «ديوالي»

مهرجان الأضواء «ديوالي» من 17 إلى 26 أكتوبر 2025 هو مناسبة مميزة للتأمل وقضاء أوقات مع العائلة وسط أجواء إيجابية، كما يقدم العديد من متاجر التجزئة الكبرى في دبي عروضاً ترويجية مميزة على الذهب والمجوهرات.

تحدي دبي للياقة

تُقام فعاليات «تحدي دبي للياقة» من الأول إلى 30 نوفمبر 2025 على مستوى الإمارة، وتهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على اتباع عادات صحية وممارسة الرياضة كأسلوب حياة.

احتفالات عيد الاتحاد

يحتفل عيد الاتحاد لدولة الإمارات بوحدتها ونموها ونهضتها المتواصلة، حيث تستمر الاحتفالات على مدى ثلاثة أيام (من الأول حتى الثالث من ديسمبر 2025) تشمل عروض تسوّق خاصة، إلى جانب الألعاب النارية، والفعاليات والأنشطة المتنوّعة في جميع أنحاء دبي.

. تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة يشهد مشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية و4000 متجر.

تعزيز مكانة دبي مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، وجعلها أفضل وجهة للعيش والعمل والزيارة.