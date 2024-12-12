القرية العالمية.. ثلوج وأجواء فرح حتى 5 يناير

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، استعدادها لاحتفالات موسم العطلات اعتباراً من غد، ضمن باقة من الفعاليات والأنشطة والروائع التي تنظم في جميع أرجائها حتى الخامس من يناير 2025.

وستكتسي أرجاء الوجهة خلال هذه الفترة بطابع الثلوج الذي يتضمن العديد من الأنشطة العائلية، بما فيها بابا نويل والأقزام القادمون من ثقافات متعددة من حول العالم، إذ سينثرون أجواء المرح والفرح والمغامرة وبهجة الموسم في القرية العالمية. علاوة على مجموعة من الأنشطة للّعب بالثلج المخصّصة للأطفال في منطقة بلازا المطاعم.

وتتيح هذه التجارب للضيوف فرصاً عديدة لالتقاط الصور التذكارية، والاستمتاع بالعديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي ترتقي بتجارب الزوار.

وسيكون الزوار على موعدٍ مع أجواء بديعة تتضمن الديكورات الاحتفالية والزينة ذات الطابع الخاص، والتي تبرز من بينها «شجرة الميلاد» المضيئة التي يبلغ ارتفاعها 21 متراً في قلب منطقة ممشى الاحتفالات.