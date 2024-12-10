محظورات ممنوع تناولها على معدة فارغة

يحذر خبراء التغذية من أن تناول بعض الأطعمة والمشروبات على معدة فارغة قد يؤدي إلى مشاكل صحية قد تكون مزعجة ومؤلمة.

وكشف الخبراء أن القهوة، بالإضافة إلى عدد من الأطعمة الأخرى، يمكن أن تسبب اضطرابات هضمية كبيرة إذا تم تناولها على معدة فارغة. وتشمل هذه الأطعمة: الفواكه الحمضية والزبادي والمشروبات الغازية وبعض المشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي الأسود، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

القهوة: سبب رئيسي لارتجاع الحمض

تعتبر القهوة من أخطر المشروبات التي يستهلكها الكثيرون في الصباح على معدة فارغة، بحسب الدكتورة روبين تشوتكان، أخصائية الجهاز الهضمي في مستشفى جامعة جورج تاون في واشنطن. إذ يمكن للكافيين أن يحفز المعدة لإنتاج المزيد من الحمض، ما يؤدي إلى شعور بالحرقة والغثيان، وأحيانا التقيؤ. كما يمكن أن يؤدي إلى ارخاء العضلة العاصرة المريئية السفلية، ما يسهل ارتجاع الحمض إلى المريء.

وقالت تريسي بريغمان، أخصائية التغذية المسجلة في جامعة جورجيا، إن الكافيين يُمتص بشكل أسرع عند تناوله على معدة فارغة، ما يزيد من حدّة الأعراض المزعجة.

ونصحت بتناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين، مثل الشوفان، قبل تناول القهوة لتخفيف التأثيرات السلبية.

الشاي والمشروبات الغازية

لا تقتصر التحذيرات على القهوة فقط، بل تشمل أيضا الشاي المحتوي على الكافيين. ويعد الشاي الأسود، بشكل خاص، الأكثر ضررا على معدة فارغة لاحتوائه على كميات كبيرة من الكافيين. وبالمقابل، يعد شاي الأعشاب، مثل البابونج أو النعناع خاليا من الكافيين، ما يجعله خيارا أفضل.

وتحذر بريغمان من تناول المشروبات الغازية، مثل المياه الغازية أو الصودا، على معدة فارغة، حيث يمكن لهذه المشروبات أن تتسبب في الانتفاخ والتجشؤ، وحتى الشعور بعدم الراحة بسبب احتباس غاز ثاني أكسيد الكربون في المعدة.

الزبادي والفواكه الحمضية

يعد الزبادي، رغم كونه غذاء صحيا، من الأطعمة التي يفضل تجنب تناولها على معدة فارغة. إذ يمكن أن يسبب تهيجا في المعدة نتيجة احتوائه على حمض اللاكتيك، الذي قد يؤثر سلبا على الجهاز الهضمي ويؤدي إلى الغازات والانتفاخ.

لذلك، ينصح بتناوله بعد وجبة تحتوي على بعض الأطعمة التي تساعد في امتصاص هذا الحمض.

أما الفواكه الحمضية، مثل الغريب فروت وعصير البرتقال، فيجب تجنب تناولها أيضا في الصباح على معدة فارغة، حيث تحتوي هذه الفواكه على حمض الستريك الذي يمكن أن يسبب تهيجا في بطانة المعدة والأمعاء.

الأطعمة الدهنية والتوابل

تشير بريغمان إلى أن الأطعمة الغنية بالدهون تستغرق وقتا أطول للهضم، ما يزيد من إنتاج الحمض في المعدة ويؤدي إلى شعور بالانزعاج. كما ينصح بتجنب تناول الأطعمة الحارة على معدة فارغة، إذ يمكن أن تسبب هذه الأطعمة تهيجا في الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى أعراض مثل الغازات أو الإسهال.

السكر

يمكن أن يؤدي تناول السكريات على معدة فارغة إلى زيادة مفاجئة في مستوى السكر في الدم، يتبعها انخفاض حاد في الطاقة. وينصح الخبراء بتناول وجبات غنية بالألياف أو الكربوهيدرات قبل تناول الأطعمة السكرية لتفادي تقلبات الطاقة.