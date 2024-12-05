«دبي للإعلام» و«تداوي» توقّعان اتفاقية تعاون لافتتاح مركز طبي متطور

أبرمت مؤسسة دبي للإعلام اتفاقية تعاون مع مجموعة «تداوي» للرعاية الصحية في دبي، بهدف إنشاء مركز طبي متطور لتقديم خدمات الرعاية الطبية في مختلف التخصصات لموظفي المؤسسة، ويأتي ذلك انسجاماً مع أهداف استراتيجية جودة الحياة في دبي، الهادفة إلى جعل الإمارة المدينة الرائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً مفضلة للعيش والترفيه والعمل.

وتتيح الاتفاقية لمجموعة «تداوي» للرعاية الصحية إمكانية توفير مجموعة من الخدمات الطبية متعددة التخصصات لموظفي «دبي للإعلام»، ومن أبرزها فحوص الأمراض المزمنة، وعلاج الطب الطارئ، والطب العام، إضافة إلى توفير غرفة علاج مجهزة وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير الدولية، كما سيتم توفير مجموعة من الخدمات العلاجية المتخصصة للموظفين في حال احتاجت حالتهم الصحية مراجعة طبيب اختصاصي.

وأكدت المدير التنفيذي للموارد البشرية في «دبي للإعلام»، شيخة أحمد، حرص المؤسسة على تحقيق تطلعات دبي الهادفة إلى تطوير الإنسان وضمان رفاهيته واستقراره وسعادته، مشيرة إلى أن الاتفاقية مع مجموعة «تداوي» تسهم في إسعاد موظفي المؤسسة ورفع مستوى رضاهم، وقالت: «يمثل تأسيس مركز طبي في مقر المؤسسة خطوة مهمة تعكس التزام (دبي للإعلام) مسؤوليتها المجتمعية تجاه الموظفين، وتوفير بيئة عمل داعمة وشاملة قادرة على تعزيز جودة حياتهم وضمان رفاهيتهم الصحية، حيث نسعى من خلال المركز الطبي الجديد إلى توفير ما يحتاجون إليه من رعاية صحية متميزة، ما يسهم في تعزيز إنتاجيتهم ورضاهم»، معبّرة عن اعتزاز المؤسسة بالشراكة مع مجموعة «تداوي» التي ستسهم في تعزيز الصحة النفسية والجسدية للموظفين.

وقال رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة «تداوي» للرعاية الصحية، مروان إبراهيم حاجي ناصر: «إن الاتفاقية تأتي في إطار التزامات (تداوي) بتوفير أفضل الخدمات العلاجية للموظفين في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بدبي، وهو ما ينسجم مع رؤية المركز الذي تأسس ضمن سلسلة مراكز تم تدشينها في العديد من المؤسسات خلال السنوات الأخيرة، ويمثل المركز منشأة صحية متعددة التخصصات، تقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك العناية المركزة والعلاجات الطبية والجراحية العامة، كل ذلك في بيئة حديثة ومتطورة، مع فريق متخصص من المهنيين الصحيين عبر العديد من التخصصات الطبية والجراحية، بما يضمن تقديم رعاية شاملة وعالية الجودة للجميع.

كما عبّر عن اعتزازه «باختيار (تداوي) لتولي تقديم خدمات الرعاية الصحية لموظفي عدد كبير من المؤسسات والدوائر الحكومية، ما يعكس الثقة بجودة الخدمات التي تقدمها المجموعة وكوادرها الطبية، ونجاحها في توفير أفضل رعاية صحية لأفراد المجتمع».

يذكر أنه سيتم تزويد المركز الطبي، المقرر افتتاحه في مقر مؤسسة دبي للإعلام، بكادر طبي عالي الكفاءة، إلى جانب تزويده بأحدث الأجهزة الطبية، التي تسهل التعامل مع الحالات الطارئة بأعلى المعايير الطبية.

شيخة أحمد:

. يمثل تأسيس مركز طبي في مقر المؤسسة خطوة مهمة تعكس التزام «دبي للإعلام» بمسؤوليتها المجتمعية.

مروان إبراهيم حاجي ناصر:

. المركز منشأة صحية متعددة التخصصات، تقدم مجموعة واسعة من الخدمات في بيئة حديثة ومتطورة.