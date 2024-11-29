واجهة برج خليفة تتألق بحلة جديدة من الأضواء المبهرة

أعلنت شركة «إعمار العقارية» عن الانتهاء من تحديث شامل لإضاءة واجهة برج خليفة، المبنى الأطول في العالم، باستخدام نظام ديناميكي من طراز «آر جي بي دبليو»، يجمع بين أحدث التقنيات وجماليات التصميم المعماري للبرج، ومن المقرر أن يزاح الستار عن الإضاءة الجديدة في الأول من ديسمبر المقبل، أثناء احتفالات عيد الاتحاد لدولة الإمارات، وذلك قبل الاحتفال بالذكرى الـ15 لافتتاح برج خليفة في الرابع من يناير 2025.

يحوّل النظام الجديد واجهة برج خليفة إلى لوحة ضوئية آسرة، بتدرجات ألوان تنبض بالحياة، ومؤثرات تحبس الأنفاس، ما يعزز تجربة الزوار، ويؤكد على مكانة دبي بوصفها عاصمة عالمية للابتكار والتميز في التصميم.

وتطلّب تنفيذ المشروع دقة فائقة، فضلاً عن ستة أشهر من التجارب لضمان السلاسة والانسيابية في دمج النظام الجديد بالهيكل المعماري للبرج، وبالاعتماد على تقنية «آر جي بي دبليو»، التي تستبدل الأضواء الثابتة بوحدات إضاءة قابلة للتحكم، يتيح النظام الجديد تأثيرات بصرية معقدة.

وقال المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية، أحمد المطروشي: «لطالما كان برج خليفة رمزاً لما يمكن إنجازه حين تلتقي الرؤية بالابتكار، ونظام الإضاءة الجديد يبرهن على سعينا الدائم نحو التميز، ويحتفي بروح التقدم التي تتسم بها دولة الإمارات، ومع رفعنا الستار عن هذا التغيير المبهر أثناء الاحتفال بعيد الاتحاد، واقترابنا من الذكرى الـ15 للبرج، نسطّر فصلاً جديداً في إرث هذا المعلم العالمي».

إلى جانب الارتقاء بالحضور البصري لبرج خليفة، ترسخ الإضاءة الجديدة مكانته رمزاً عالمياً للتصميم العصري والإبداع المعماري.

أحمد المطروشي: نظام الإضاءة الجديد يبرهن على سعينا الدائم نحو التميز، ويحتفي بروح التقدم التي تتسم بها دولة الإمارات.